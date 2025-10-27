TÜRGEV, genç kadınlara yönelik Güzel İşler Fabrikası'nın "GİF'26" dönemini tanıttı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), genç kadınlara yönelik üretim, gelişim ve dayanışma platformu Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) "GİF'26" sezonunu düzenlenen törenle tanıttı.

TÜRGEV çatısı altında faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası, genç kadınların potansiyellerini keşfettikleri, üretimle büyüdükleri ve birbirlerinden güç aldıkları bir kız kardeşlik ekosistemi olarak öne çıkıyor.

Yeni dönem mottosu "GİF'26" ile Güzel İşler Fabrikası, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan gençleri kültür, sanat, müzik ve gönüllülük ekseninde buluşturarak, üretimi ve dayanışmayı teşvik etmeyi hedefliyor.

"GİF'26"nın tanıtımı dolayısıyla Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu sene İstanbul'u tercih edip isteyen bütün üniversite öğrencilerinin yurda yerleştiğini söyledi.

Sadece 1500 öğrencinin yedekte bulunduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"Şu an 8 bin kişilik bir kapasiteyle yurdumuz 1 ay içerisinde hizmete girecek. Bu, Türkiye'nin 80 ilinden İstanbul'u tercih ettiyseniz, okumak istiyorsanız, KYK'da kalmak istiyorsanız sizin yurt probleminiz yok demek. Dolayısıyla da ilk kuruluşunda kızların okumasını amaçlayan, çocuklarımıza yurt imkanı sağlayan TÜRGEV ve benzeri STK'lerin yurtçuluğun dışında farklı şeyler yapması lazım. Güzel İşler Fabrikası, bunun en güzel örneği. Kültürle, sanatla, edebiyatla, kardeşlerimizin ihtiyacı olan ve kendilerini geliştirebileceği imkanların sağlanacağı yerleri, en iyi şekilde sağlıyor."

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, programda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde kadınların bir araya gelerek kooperatif kurduğunu anlatan Yiğitbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradaki 6, 7 kadınımızın bir kooperatif kurmasıyla, o hayalle başlayan süreç önce 9 kilogram kadar çikolatanın üretilmesiyle başladı. Sonra bu arkadaşlarımız gayretle, emekle, özveriyle, bakanlıklarımızın, devletimizin, kurumlarının destekleriyle, projeleriyle bugün günde 9 ton çikolata üretimine, aynı zamanda 60 kadınımızın sigortalı olarak bu kooperatifte çalışmalarına, çok prestijli çikolata markalarıyla da protokoller imzalayarak üretimlerini başka firmalara da taşımalarına yol açtı."

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle kadınların emeği ve katkısı olmayan, kadın eli değmeyen her iş aslında eksiktir, yarımdır." diyen Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"Biz gerek kadın kooperatiflerimiz gerek gençlerimizin kadınlarla ilgili yaptıkları, yapmak istedikleri gelecekle ilgili projeleri olmak üzere bütün bakanlıklarımızla, devletimizin bütün destekleriyle onların yanındayız. İşte TÜRGEV de bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çalışmalarda gerçekten her zaman en öncü rolü üstlendi, 30 yıldır bunu devam ettiriyor. Tabii bahsedebileceğimiz Afyonkarahisar'ın Güzel İşler Fabrikası yok henüz. Ama bugün inşallah iki müdürümüz bu konuyla ilgili çalışmalarını başlatıyorlar. Afyonkarahisar'da güzel işler yapıyoruz. Ama inşallah az önceki kızlarımızın emekleri, onların kendilerini geliştirmeleri de bizlere ilham verecek."

"Gençler, yalnızca bilgiye değil, anlam, yön ve güven duygusuna da ihtiyaç duyuyor"

TÜRGEV Başkanı avukat Hatice Akıncı Yılmaz, bugün gençliğin ilhamını, emeğini ve üretim gücünü yeniden harekete geçiren bir dönemi birlikte karşıladıklarını anlattı.

Bir toplumun geleceğinin genç kızların ufkuyla şekilleneceğini belirten Yılmaz, "Çünkü, bir genç kızın hayatında açılan her imkan, bireysel bir kazanımın ötesinde ailesine, çevresine, ülkesine ve dünyaya yayılan bir dönüşümün halkası olur. Vakıf olarak yolculuğumuz, 30 yıl önce, genç kızların eğitimine destek olmak amacıyla başladı. Bugün ise bu yol bizi çok daha kapsamlı bir noktaya taşıdı." diye konuştu.

Yılmaz, GİF'in TÜRGEV'in gençliğe bakışında yeni bir evreyi temsil ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"GİF, genç kızların potansiyellerini keşfettikleri, kendilerini geliştirdikleri ve üretimlerini toplumsal katkıya dönüştürdükleri bir yaşam alanı. Biz bu yaşam alanına muhit diyoruz. Bugünün hızla değişen dünyasında gençler, yalnızca bilgiye değil, anlam, yön ve güven duygusuna da ihtiyaç duyuyorlar. GİF, genç kızlarımıza bu güvenli muhiti sunuyor. GİF'te sanattan kültüre, kültürden teknolojiye uzanan geniş yelpazedeki eğitim programları ve gönüllülük çalışmaları genç kızlarımızın hizmetine sunuluyor. Biz TÜRGEV olarak, GİF'lerimizi güçlendirmeye ve gençliğin sesiyle geleceği kurmaya devam edeceğiz. Bugün buraya gelerek bize inandığınızı gösteriyorsunuz, bu inanç bize güç veriyor. Çünkü genç kızlarımızı desteklemek, Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etmek demektir."

"Biz hala iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ise 2 yıl önce Güzel İşler Fabrikası'nı kurdukları günün kendileri için dün gibi olduğunu belirterek, bunun stratejik bir karar olduğunu dile getirdi.

GİF'in kendileri için bir hatırlama alanı olduğunu anlatan Albayrak, "Biz güzel işlerin halen değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz. Biz hala iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Biz insanın hala bütün yapay zeka algoritmalarına rağmen bir özne olduğuna, aktör olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde hala yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bunlara inananları bir araya getiren bu muhit bunun için var." diye konuştu.

Albayrak, GİF'in hareketli resim anlamına da geldiğinin altını çizerek, "Dolayısıyla GİF'in ismi altında gizli olan hareketliliğin, gençlerdeki enerjinin değişim arayışının da bulaşıcı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu mekanları çok kıymetli buluyoruz, çok kıymetli bir gençlik muhiti olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Şimdiye kadar yüzlerce gencin yolunun GİF'lerde buluştuğunu dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki onların hayatları değişti, değişmeye devam ediyor. Buralar bir keşif mekanı haline geldi. Hem kendilerini hem yeteneklerini keşfettikleri, işbirliği içinde geliştirdikleri ve ürettikleri eserlerle de topluma, çevresindekilere adeta ilham verdikleri ortamlar haline geldi."

"Fırsat eşitliğini bizim STK'ler olarak da bir ileri seviyeye taşımamız gerekiyor"

Programın ardından gazetecilere açıklamada bulunan TÜRGEV Başkanı Yılmaz, GİF'lerde öğrencilere üretimi, öğrenmeyi, hayatı keşfetmeyi öğretmek istediklerini, bu noktada onlara bir alan açtıklarını söyledi.

GİF'lerin sadece öğrencilerin entelektüel, akademik, kültürel anlamda bir derinlik kazandığı alan olmadığını belirten Yılmaz, "Burada biz öğrencileri hayata hazırlamak, onlarla birlikte hayatı keşfetmek, kendilerini, toplumu, dünyayı tanımalarını sağlamak adına çalışıyoruz. Bu noktada biz öğrencilerimize doğrudan bir akademik bilgi vermiyoruz, bir alan açmıyoruz, onlarla birlikte hareket ediyoruz, ihtiyaçlarını dinliyoruz, hayallerine kulak veriyoruz ve hep birlikte yol alıyoruz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, GIF'i "Kız kardeşlik ekosistemi" olarak tanımladıklarını ifade ederek, "Türkiye'de eğitimle alakalı son 20 senede çok büyük bir aşama kaydedildi. Genel olarak bir fırsat eşitliğinden bahsetmek mümkün. Bu fırsat eşitliğini bizim STK'ler olarak da bir ileri seviyeye taşımamız gerekiyor. Bu noktada kız kardeşlik ekosistemini birlikte yol alma, birlikte potansiyelimizi gerçekleştirme, hayallerimizi gerçekleştirme noktasında görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanıtım programında öğrencilerin yaptığı eserler de sergilenirken, program aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.