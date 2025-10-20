TÜRGEV, Erasmus+ Fırsatlarını Tanıttı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Ulusal Ajansının destekleriyle Erasmus+ programının sunduğu uluslararası eğitim ve gönüllülük fırsatlarını tanıtmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "TÜRGEV Erasmus+ Days-Deneyim Paylaşımı ve Erasmus+ Fırsatları" başlıklı etkinlik 18 Ekim Cumartesi günü Fatih'teki Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safvetipaşa Eğitim Yerleşkesi'nde yapıldı.

Programda, Erasmus+ kapsamında yurt dışı deneyimli TÜRGEV gönüllüleri tecrübelerini paylaştı. Katılımcılara, gençlik projeleri, gönüllülük faaliyetleri ve Erasmus+ başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler sunuldu.

Etkinliğe, Sosyal Kumbara Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztamur konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Ayşe Gizem Özcan'ın üstlendiği programda, ilham veren başarı hikayeleri, soru-cevap oturumları ve ağ kurma etkinlikleri yer aldı.

Bilgi yarışmasında dereceye giren katılımcılara sürpriz hediyeler ve TÜRGEV ile Erasmus+ yurt dışı deneyimi yaşama fırsatı sunuldu.

Erasmus+ deneyimi yaşamış gençlerle tanışmak ve kendi yurt dışı serüvenine ilk adımı atmak isteyen herkes için ilham verici bir buluşma oldu.

Çok sayıda gencin Avrupa'da eğitim faaliyetlerine katılımına destek

TÜRGEV, bugüne kadar Erasmus+ programı kapsamında çok sayıda ulusal ve uluslararası projeye imza attı.

Vakıf, gençlerin sosyal inovasyon, gönüllülük, çevre ve sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında deneyim kazanmalarını hedefleyen çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Arnavutluk ve Sırbistan'da "Sosyal İnovasyon Gençlik Hareketi, Türkiye ve Litvanya'da "Tohumun Yolculuğu - Sürdürülebilir Tarımda Gençlik Hareketi", Fransa'da "Mesleki Gelişim Faaliyeti", Kuzey Makedonya'da "Kadimin İzleri", Sırbistan'da "Objektiften Niş" adlı gençlik değişimi projeleri yürütüldü.

Ayrıca "Avrupa Psikoloji İş Birliği", "Eğitim İçin Dijital Dönüşüm", "SOCIAWARE: Dezavantajlı Gençlerin Sosyal Uyumu İçin Oyun Yazılım Okulu" ve "Genç Gönüllülerin Deneyim Kazanma Hareketliliği" projeleriyle çok sayıda gencin ve gençlik çalışanlarının Avrupa ve Türkiye'de eğitim ve gönüllülük faaliyetlerine katılımı sağlandı.

Etkinlikle gençlerin, uluslararası deneyim kazanmasına ve gönüllülük bilincinin gelişmesine katkı sağlaması amaçlandı.