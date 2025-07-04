TÜRGEV'den Gençler için Değer Temelli Yaz Okulu: GİF Yaz Okulu'25 Başladı

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulan Güzel İşler Fabrikası (GİF) Yaz Okulu'25, İstanbul'da değer odaklı eğitimler ile ortaokul ve lise öğrencilerine çok boyutlu öğrenme deneyimi sunuyor. Eğitimler, sanat, düşünce, toplumsal sorumluluk ve kişisel gelişimi kapsamaktadır.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulan ve gençlerin değer temelli üretimle buluştuğu bir sosyal gelişim platformu olan Güzel İşler Fabrikası (GİF) Yaz Okulu'25, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimlere başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da başlayan GİF Yaz Okulu'25, 1 Ağustos'a kadar İstanbul'da değer odaklı eğitim yaklaşımıyla sanat, düşünce, toplumsal sorumluluk ve kişisel gelişimi harmanlayan çok boyutlu öğrenme deneyimi sağlayacak.

TÜRGEV bünyesinde yer alan GİF Safveti Paşa Yerleşkesi'nde ortaokul, Vezneciler Yerleşkesi'nde ise lise düzeyindeki öğrencilere eğitim verilecek.

Haftanın dört günü (salı ve cuma günleri arasında), 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler hem kuramsal bilgilerle hem de uygulamalı içeriklerle kendilerini ifade etme ve geliştirme fırsatı yakalayabilecek.

GİF Yaz Okulu, geleneksel yaz kurslarından farklı olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla gençlerin farklı alanlardaki potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefliyor.

Yaz okulunda, sanat ve el becerilerinden mutfak atölyelerine, edebiyat ve yazarlık derslerinden felsefeye, zarafet eğitimlerinden tarih ve medeniyet bilincine kadar birçok farklı alanda eğitimler yer alıyor.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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