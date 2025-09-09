TÜRGEV'den Eğitimde Özgüveni Yükselten Açıklama

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, geçmişte başörtüsü yüzünden genç kızların eğitim hakkının ellerinden alındığını belirterek, "Bugün alnı açık, başı dik bir gençlik var. Bu gençlik kendi İHA'sını, SİHA'sını, yerli ve milli yazılımlarını, teknolojilerini üreterek Türkiye Yüzyılı'nın özgüvenini dünyaya ilan etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

TÜRGEV'den 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında 20 milyondan fazla öğrencinin dersbaşı yaptığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise ülkedeki okuryazarlık oranının yüzde 97,6'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Başkanı Yılmaz, UNESCO verilerine göre 1980'lerde Türkiye'de okuryazarlık oranının yüzde 70-75, kadınlardaki okuma oranının yüzde 55-60 olduğunu, ayrıca kadınların yükseköğretimdeki payının 2008'de yüzde 12,5 iken 2024'te yüzde 48,9'a yükseldiğini aktardı.

Bugünkü tablonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin eğitimde ve özgürlükte nasıl bir çağ atladığının kanıtı olduğunu vurgulayan Yılmaz, ülkedeki eğitim seferberliği sayesinde kız öğrencilerin de yalnızca ders kitaplarıyla değil, bilim, teknoloji, sanat ve sporun ufkuyla tanıştığını kaydetti.

Yılmaz, "Tarih bize şunu gösteriyor: Gelişim bir günde değil, her gün yeniden bir gayretle olur. Finlandiya'nın bir 'Beyaz Zambaklar' ülkesine dönüşmesi, küçük adımların büyük millet ruhuna dönüşmesiyle mümkün oldu. Biz de TÜRGEV olarak biliyoruz ki genç kızlarımız için attığımız her bir adım, yarının güçlü Türkiye'sinin temel taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Özgüveni yüksek, değerlerine bağlı gençlik, Türkiye Yüzyılı'nın teminatıdır"

TÜRGEV yurtlarında 80 bini aşkın öğrencinin kardeşlik iklimini soluduğunu, 14 binden fazla gencin burs imkanlarıyla geleceğini inşa ettiğini anlatan Yılmaz, "Bizim sorumluluğumuz, genç kızlarımızın eğitim ve gelişim yolculuğunda kutup yıldızı olmaktır. Bizim vazifemiz, yarının Türkiye'sini de geliştirmektir. Çünkü TÜRGEV, bu toprakların geleceğine dair inancın, ümmetin yarınlarına dair umudun adıdır." açıklamasını yaptı.

Geçmişte üniversite kapılarında başörtüsü yüzünden eğitim hakkı ellerinden alınan kızların, "ikna odaları"nda gözyaşlarına mahkum edilen gençlerin bugün özgürce eğitimlerini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dün başörtüsü yüzünden kızların başlarını eğdirmeye çalışan bir zihniyet vardı. Bugün alnı açık, başı dik bir gençlik var. Bu gençlik kendi İHA'sını, SİHA'sını, yerli ve milli yazılımlarını, teknolojilerini üreterek Türkiye Yüzyılı'nın özgüvenini dünyaya ilan etmiş durumda. İşte bu büyük değişimin adı, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin yazdığı özgürlük destanıdır."

TÜRGEV Başkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonuna atıf yaparak, "Özgüveni yüksek, değerlerine bağlı, vicdanıyla adaletli bir gençlik, Türkiye Yüzyılı'nın teminatıdır. 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle çağrımız şudur: Her günümüzü bir öncekinden daha ileri taşıyalım, el ele verelim ve genç kızlarımızın gelişim gücüyle aydınlanan yarınları birlikte inşa edelim." ifadelerini kullandı.

Dünyanın 8 Eylül'de okuma yazma hakkını kutlarken, Gazze'de üç yıldır İsrail'in saldırılarında 622 okulun hedef alındığını, 785 bin öğrencinin eğitimden mahrum bırakıldığını ve 13 bin 500 çocuğun hayatını kaybettiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin kendi evlatlarına sahip çıkarken mazlumdan yana olmayı da sürdüreceğini sözlerine ekledi.