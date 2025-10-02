TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'dan İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısına Sert Tepki

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, İsrail'in saldırısının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

Açık denizlerin insanlığın ortak alanı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Sivillere dokunulamaz, insani yardım engellenemez ama katil İsrail askerlerini gönderip gemilere zorla girmiş, masum insanları gözaltına almıştır. Bu fiil bir devletin değil, terör devleti gibi davranan bir cinayet şebekesinin eylemidir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Gazze'de yaşanan tabloyu "insanlık imtihanı" olarak tanımlayarak, "Bugün Gazze'de çocukların çığlığı, annelerin gözyaşı, babaların suskunluğu var. On binlerce can gitti, yüz binlercesi yaralı. Hastaneler yıkıldı, ekmek kuyruğundaki çocuklar, kundaktaki bebekler hedef alındı. Bu savaş değil, bu düpedüz soykırımdır. İsrail, sadece Gazze'yi değil, insanlığın vicdanını da bombalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de çocuklar ölürken susanların şimdi de Akdeniz'deki yardım gemilerine yapılan saldırıya sessiz kaldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Nerede insan hakları savunucuları? Nerede Avrupa'nın demokrasi nutukları? Batı'nın suskunluğu, bu suçun ortağı olmaktır. Deniz mayınlarıyla, İHA'larla çevrilen o gemiler aslında vicdan gemileridir. İsrail denizde kazanacağını sanıyor ama tüm dünyanın gözü önünde insanlığın vicdanında boğulmuştur. Uluslararası hukuk harekete geçmelidir. İsrail'in bu insanlık suçuna karşı yaptırımlar uygulanmalı, uluslararası mahkemeler devreye girmelidir. Sessiz kalmak, tarihin en büyük utançlarından biri olacaktır. Çocuk katillerinin devleti bize hukuk anlatamaz. Katil İsrail er ya da geç hem tarihin mahkemesinde hem de insanlığın mahşerinde yargılanacaktır."

TÜRGEV Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin mazlumların yanında dimdik duracağını belirterek, "Bu milletin sesi, dünyada mazlumların umududur. Gazze'de ağlayan çocuk bizim evladımızdır. Gazze bizim için bir iman meselesidir." görüşlerini paylaştı.