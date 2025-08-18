TÜRGEV, 9 İlde 17 Yükseköğretim Kız Yurdu ile Gençlere Destek Sağlıyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 9 ildeki 17 yükseköğretim kız öğrenci yurduyla gençlere destek veriyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Gaziantep, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir ve Konya'daki 17 yükseköğretim kız öğrenci yurdu ile barınmayı, akademik ve kişisel gelişimi destekleyen yapısıyla bir yaşam deneyimine dönüştürüyor.

Yurtlarda bulunan etüt salonları ve kütüphaneler, öğrencilerin derslerine odaklanmasına ve akademik başarılarını artırmasına yardımcı oluyor. Sosyal yaşamı destekleyen spor alanları ve sanat atölyeleri ise gençlere farklı alanlarda kendilerini ifade etme fırsatı veriyor.

Seminerler, atölyeler ve liderlik programları öğrencilerin öz güven kazanmaları sağlanırken, kariyer planlama ve mentorluk desteği, üniversite sonrası hayata hazırlıkta önemli rol oynuyor. Böylece TÜRGEV yurtları, üniversite yıllarını sadece ders odaklı bir dönem olmaktan çıkararak öğrenciler için çok yönlü bir gelişim ortamına dönüştürüyor.

TÜRGEV yurtlarında 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik personeli, kamera sistemleri ve danışma hizmetleriyle öğrenciler her an destekleniyor.

Ayrıca, düzenli yapılan temizlik, hijyen standartlarına uygun yaşam alanları ve sağlıklı menülerle desteklenen yemek hizmetleri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda üniversite hayatlarını sürdürmelerine imkan tanıyor.

Akademik destek sağlanıyor

TÜRGEV yurtları, barınma ihtiyacının ötesinde, gençlere akademik destek, sosyal gelişim ve kişisel vizyon kazandıran bir yaşam alanı sunuyor. Ulusal ölçekte bunun somut karşılığı, bu yıl 114 öğrencinin YKS'de dereceye girmesi oldu. Uluslararası arenada ise Reyyan ve Furkan Çifci kardeşler, dünyanın en prestijli bilim yarışmalarından Regeneron ISEF'te ve Dünya Matematik Şampiyonası'nda kazandıkları birinciliklerle öne çıktı.

Elif Leyal Uğraş'ın UNESCO Bilim Diplomasisi Sempozyumu'ndaki sunumu da TÜRGEV öğrencilerinin küresel ölçekteki varlığını ortaya koydu.

Vakfın Erasmus+ projeleri ve STEM odaklı atölyeleri ise öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlayan bir pusula niteliği taşıyor.

Bu programlarla gençler, bilimsel üretimden kültürel etkileşime kadar farklı alanlarda donanım kazanıyor.

80 binin üzerinde öğrenciye barınma sağlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, vakfın yurt hizmetlerinin ötesine geçerek farklı kuşaklardan binlerce öğrenciye dokunan, uluslararası ölçekte başarı hikayeleri ortaya çıkaran kapsamlı bir eğitim ekosistem konumuna ulaştığını belirtti.

Yılmaz, "1996'da İstanbul'da başlayan yolculuk, 29 yılın sonunda ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde 25 yurtta 40 bin 435 mezun, 16 bin 354 bursiyer ve toplamda 80 binin üzerinde öğrenciye sağlanan barınma imkanı ile geniş bir topluluğa dönüştü." ifadelerini kullandı.