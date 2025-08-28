TÜRGEV, 2025-2026 Eğitim Yılında 6 Bin 303 Öğrenciye Kapı Açıyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 2025-2026 eğitim öğretim yılında 9 ildeki 24 yurduyla 6 bin 303 öğrenciye kapılarını açacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 1079 öğrenciye burs desteği sağlayan Vakıf, bu yıl da başvuruları kabul etmeyi sürdürüyor.

Gençlerin eğitim yolculuğuna eşlik eden bu desteklerle akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, her bir gencin, ülkenin yarınlarına uzanan en değerli umutları olduğunu, bugüne kadar gençler için ortaya konan güzel ve başarılı çalışmaların kendilerine yol gösterdiğini belirtti.

Bu birikimden güç alarak gençlerin yalnızca okul sıralarında değil hayallerinde, öz güvenlerinde ve değerlerinde de yanlarında olmayı görev bildiklerini kaydeden Yılmaz, "Hiçbir evladımızın geride kalmaması için varız çünkü bir gencin önünü açmak, toplumun yarınlarını inşa etmektir. Bizim için gençlere hizmet, vatanımıza, milletimize ve ortak değerlerimize hizmettir." ifadelerini kullandı.

Vakfın 1996'dan bu yana binlerce gencin yolculuğuna eşlik ettiğine, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yurtları ve uluslararası açılımlarıyla on binlerce öğrencinin yanında olduğuna dikkati çeken Yılmaz, 30 yıla yaklaşan sürede nice gencin hayaline omuz verdiklerini, yurtlarının, kapısından giren her genç için yalnızca bir oda değil güvenin ve gelişimin kapısı olduğunu vurguladı.

Yılmaz, afet bölgelerinden gelenlerden ailesinin ilk üniversite mezunu olacak gençlere kadar farklı hayat hikayelerine dokunduklarını belirtti.

"Geleceğin Türkiye'si, kökleriyle barışık, vicdanıyla güçlü ve umutla yürüyen gençler üzerine yükselecek"

Vakfın yurtlarının yalnızca barınma değil gençlerin kültürel, sosyal ve manevi gelişimleri için de merkezler olduğunun altını çizen Yılmaz, "Etüt salonlarından kütüphanelere, sanat ve spor atölyelerinden psikolojik danışmanlığa kadar her imkan gençlerimizin çok yönlü yetişmesi için var. Geleceğin Türkiye'si, kökleriyle barışık, vicdanıyla güçlü ve umutla yürüyen gençler üzerine yükselecektir." görüşünü paylaştı.

Yılmaz, gençlerin kendilerine emanet olduğunu, bunu taşımanın bilinciyle hareket ettiklerini, güven ve samimiyetin çalışmaların en temel dayanağı olduğunu kaydederek, bu anlayışın yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında da gençlerin yanında olma gayretlerinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

New York'ta TURKEN Vakfı işbirliğiyle açılan yurda değinen Yılmaz, gençlerin dünyanın neresinde olursa olsun yalnız hissetmemeleri gerektiğini, kendileri için en kıymetli ögenin onların her yerde güçlü ve ait hissedebilmeleri olduğunu ifade etti.

Yılmaz, her genç için bir imkan ve gelecek olduğunun altını çizerek, "Bizim gayemiz, gençlerimizin yolunu kolaylaştırmak, onların umudunu büyütmektir çünkü bir evladın yoluna düşen ışık, bütün bir milleti aydınlatır. Bizler, gençlerimizin yolunda birer nefer olmayı en büyük sorumluluk, en büyük onur biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.