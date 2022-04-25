Turfanda kayısılar, Katar ve Dubai yolcusu

Türkiye'nin turfanda birçok meyvenin örtü altında üretildiği Mersin'de kayısı hasadına başlandı, ilk ürünler kalitesine göre 100 TL'ye kadar alıcı bulurken, iç piyasanın yanı sıra Katar ve Dubai'ye gönderildiği bildirildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de birçok üründe turfanda seralarda yetiştiriliyor. Son bir ayda örtü altına erik, yenidünya ve kavun gibi meyvelerin hasadının yapıldığı kentte bu kez de birçok ilde zirai donun vurduğu kayısılar hasat edildi. Üretici Halit Taner'in iki ayrı serasında yetiştirdiği ağaçlardan ilk meyveler toplandı. Toplanan meyveler tek tek elden geçirilerek 300 gramlık paketlere konularak satışa hazır şekilde müşteriye gönderildi. İlk hasattan elde edilen kayısıların kilogram fiyatının kalitesine göre kilogramının 80 ile 100 TL arasında alıcı bulduğu belirtildi.

Katar ve Dubai'ye ihraç edilen turfanda kayısıların aynı zamanda turizm bölgeleri başta olmak üzere birçok kente gönderildiği bildirildi.

3 hafta önce turfanda yenidünya hasadı yaptıklarını anımsatan İbrahim Demir, "Şu anda ise kayısı hasadımıza başladık. Fiyatlar meyvenin kalitesine göre kilogramda 80 ile 100 TL arasında değişiyor. Bunlar turfanda üretilen meyveler ve her seneki gibi bu sene de kalitesi güzel" dedi.

Erkenci meyvelerin yurtdışında Katar ile Dubai'ye gittiğine değinen Demir, ülke içinde ise başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ile genellikle turizm bölgesi olan Muğla, Antalya gibi yerlere gönderildiğini kaydetti.

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel