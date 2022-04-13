TURFANDA KAVUN ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ÖRTÜ altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde turfanda kavun üreticinin yüzünü güldürdü. Havaların ısınması ve üretimin artmasıyla kilosu 50 liradan 35 liraya düşen 'erkenci kavun', çoğunlukla Doğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Kumluca'da üreticilerin 14 Aralık'ta dikimine başladığı kavunların hasadı yapılıyor. 15 gün önce ilk hasat yapılan turfanda kavun üreticileri geçen hafta kilosunu 50 liradan sattı. İkinci hasadı yapan üreticiler, kavunların kilosunu 35 liradan gönderdi. Havaların ısınmasıyla fiyattaki düşüşün sürmesini bekleyen üreticiler, yetiştirdikleri kavunların büyük çoğunluğunu Doğu Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Kavunlar başta İstanbul olmak üzere farklı kentlerdeki hallerden iç pazarda da tüketiciye sunuluyor.

Kavun üreticisi Adile Erenkuş (65), "15 yıldır turfanda kavun üretiyorum. 10 Ocak'ta diktiğim kavunu yaklaşık 85 günde hasat ettim. Kilosu 35 lira civarında satılıyor. İlgi görmesi satılması, bizi memnun ediyor" dedi.

Üretici Hüsamettin Erenkuş, üretimini yaptığı galia tipi kavunun tadının güzel olması nedeniyle ilgi gördüğünü söyledi.

Ziraat Mühendisi Muhammet Çelik, galia tipi kavunların ilk hasadının gerçekleştiğini anlattı. Turfanda kavun olduğu için erken dönemde hasat edildiğini belirten Çelik, fiyatların 2 hafta sonra düşmesinin beklendiğini dile getirdi. Galia tipi kavunun tat ve aromasıyla ilgi gördüğü ilçede üretiminin fazla olduğundan bahseden Çelik, bir dönümde 10- 12 ton kavun toplandığını söyledi.