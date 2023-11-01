TÜREK 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenecek olan 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kongre, rüzgar sektörünün en büyük etkinliği olarak nitelendiriliyor ve birçok paydaşı ve katılımcıyı bir araya getirmeyi hedefliyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından "Rüzgarın Yüzyılı" ana temasıyla düzenlenecek 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), 7-8 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TÜREB açıklamasına göre, rüzgar sektörünün en büyük etkinliği olarak nitelendirilen TÜREK, kamu ve özel sektörden üst düzey karar vericiler, yatırımcılar, sanayi temsilcileri, tedarikçiler, rüzgar servis ve mühendislik alanından temsilciler, akademi ve medya dahil çok sayıda paydaşı ve 3 binden fazla katılımcıyı bir araya getirmeyi hedefliyor.

Kongrenin açılış konuşmalarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, WindEurope Üst Yöneticisi (CEO) Giles Dickson ve TÜREB Başkanı İbrahim Erden tarafından yapılması planlanıyor.

Kongrenin ikinci gününde WindEurope işbirliğiyle yapılacak "Türk Tedarikçi Günü"nün açılışı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dickson ve TÜREB Başkanı İbrahim Erden tarafından gerçekleştirilecek.

İki günlük etkinlikte toplantı ve oturumların yanı sıra kongre alanlarında stantlar olacak.

TÜREK kapsamında, rüzgar enerji yatırımları ile ilgili süreçler ve yeni depolamalı lisanslar dışında rüzgar enerjisinin yakın geleceğini şekillendirecek enerji depolama, deniz üstü rüzgar, hidrojen gibi gelişen popüler teknolojileri takip etme fırsatı verecek "Geleceğin Rüzgarı", Avrupa rüzgar tedarik zincirindeki en üst düzey karar vericilerini Türkiye rüzgar sanayisi ile bir araya getirecek "Türk Tedarikçi Günü", yarının çalışanlarıyla sektörü tanıştırmayı amaçlayan "Kariyer Festivali" ve şirketlerin kendi geliştirdikleri yenilikçi hizmet, uygulama ve çözümleri kendilerinin anlatabilecekleri "Açık Kürsü" toplantıları ve oturumları düzenlenecek.

Kongre kapsamındaki oturumların başlıkları şöyle:

Net-Zero (2053) ve Arz Güvenliği Perspektifinde Rüzgar Enerjisi'nin Önemi

Sanayi Özel Oturumu: Yerli Türbin Üretimi ve Global Tedarik Zincirindeki Fırsatlar

Rüzgarın Yüzyılında Tahsis Edilen Kapasiteler Sonrası Şebeke Planlamasının Önemi

Yenilenebilir Enerjinin Geleceğinde Elektrik Piyasası ve Karbon Ticareti

Gelişen Türbin Teknolojileri ve Global Perspektiften Türkiye Pazarı

Geçmişten Bugüne, Tüm Yönleriyle Rüzgar Yatırımları ve Tecrübeler

Depolamalı Santraller İçin Finansmana Erişim ve Sigorta Hizmetleri

2035 Yılına Kadar 5GW Denizüstü RES Kurulu Gücü Mümkün mü?

Rüzgar Türbinlerinde Verimli Yaşam Döngüsü Nasıl Sağlanıyor? Saha Uygulamaları ve Yeni Teknolojilere Uyum

İstanbul Kalkınma Ajansı Özel Oturumu: Karasal Rüzgar Endüstrisinin Başarı Hikayesi Deniz Üstüne Taşınabilir mi?

Rüzgar Enerjisi Endüstrisinin İhracat Potansiyeli ve Yeşil Mutabakat

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Yeni Sayfa: Öztüketim Amaçlı Lisanssız Santraller, Enerji Depolama: LI-ION ve Alternatif Teknolojiler ile Yeşil Hidrojen

Yenilenebilir Enerjide Kalkınma Ajansları Projeleri ve Gelişim Planlar

Yeşil Hidrojenin Gelişimi için İş Modelleri ve Stratejiler, Verinin Gücünü Kullanarak Varlık Optimizasyonu

Yenilenebilir Enerjinin Geleceği: Enerji Adaları, Yüzer Rüzgar Santrali, HVDC ve Power-to-X

Rüzgarda Dijitalleşmenin Getirdiği Fırsatlar