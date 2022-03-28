TÜRDEB tarafından verilen "Dergi Ödülleri"nin kazananları belli oldu
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?????????????? Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından 38 kategoride verilen "Dergi Ödülleri"ni kazananlar açıklandı.
?????????????? Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından 38 kategoride verilen "Dergi Ödülleri"ni kazananlar açıklandı.
TÜRDEB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin Dergi İzleme Komisyonu tarafından 2021 yılı boyunca izlenen ve analiz edilen dergiler, seçici kurul tarafından ödüle değer görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRDEB Başkanı Fatih Bayhan, "Dergi Ödülleri" çalışmasıyla zor koşullarda sürdürülen dergi çalışmalarına emek verenleri motive etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Dergi ödüllerinin her yıl yeni gelen yılın ilk aylarında açıklanacağını belirten Bayhan, bu yılki dergi fuarında hem 2020 hem de 2021 ödüllerinin takdim edileceği bilgisini verdi.
Bayhan, 2021 yılında dergi dünyası açısından önemli kayıplar verildiğinin altını çizerek, "Diriliş ekolünün şairi üstat Sezai Karakoç, Tomurcuk Dergisi ile Sebil ve Sebilürreşad Dergilerinin efsane hatibi Mustafa Yazgan ve ilim dünyasının önemli ismi Teoman Duralı hocamızın kayıpları yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakmıştır." dedi.
Dergilerle bir araya gelinecek güzel günleri özlemle beklediklerini dile getiren Bayhan, "Kapanan çok sayıda dergimiz oldu. Ancak yeni filizlenen dergilerimizin sayısı da bir o kadar fazla. Neredeyse her gün yeni bir derginin haberini alıyoruz. Ancak Dergah Dergimizin kapanma kararına ayrıca üzüldük." ifadesini kullandı.
2021 yılı TÜRDEB Dergi Ödülleri kategorilerinde ödül almaya hak kazananlar şöyle:
Tasarım: Lacivert Dergisi ve Seferber Dergisi
İçerik: Gerçek Hayat Dergisi
Editör: M. Sedat Sert (Şiraz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)
Haber : Kriter Dergisi
Dış Politika: M5 Dergisi
Popüler: Nihayet Dergisi
Kültür: İzdiham
Edebiyat-Şiir: Edebiyat Ortamı Dergisi
Sanat: Makam Dergisi
Bilim: Bilim ve Teknik Dergisi
Tarih: Aktüel Tarih Dergisi
Şehir: Şehir ve Düşünce Dergisi
Gençlik: Anadolu Gençlik Dergisi
Kadın: Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi
Çocuk : Minika Çocuk Dergisi
Düşünce-Analiz: Diplomatik Türkiye Dergisi - Sebilürreşad Dergisi
Halk Kültürü: Anatolian Dergisi
Polisiye: Dedektif Dergisi
Seyahat: Travel Dergisi
Mizah: (Bu kategoride bu yıl dergi seçilemedi.)
Sektörel Yayın: Platin Dergisi
Akademik Dergi: Türk Dünyası (Türk Dil Kurumu)
Kamu Dergiciliği: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Sosyal Politikalar Dergisi ve Aile ve Çocuk Dergisiyle)
Sesli Dergi: Diyanet
Dijital Dergi: gzt
Blog: dunyalilar.org
Dergi dostu yazar: Sadık Yalsızuçanlar
Dergi Dostu Gazete ve Dergi Dostu Haber Sitesi: Yeni Şafak Gazetesi - yenisafak.com.tr
Dergi Dostu Portal: Turkcell Dergilik
Dergi Dostu Belediye: Sultanbeyli Belediyesi
Gelecek Vaat Eden Dergi: Teferrüç Dergisi
En İyi Çıkış Yapan Dergi: Şiraze Dergisi
Yılın Dergi Arşivcisi: Yusuf Turan Günaydın
Türkçe Özel Ödülü: Hece Dergisi
Dergicilik Özel Ödülü: Ali Haydar Haksal (Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)
Yılın En İyi Dosya Dergiciliği: Karabatak Dergisi
Yılın En İyi Kitap Dergiciliği: Okur Dergisi
TÜRDEB Vefa Ödülü: Mahmut Bıyıklı