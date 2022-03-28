TÜRDEB tarafından verilen "Dergi Ödülleri"nin kazananları belli oldu

?????????????? Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından 38 kategoride verilen "Dergi Ödülleri"ni kazananlar açıklandı.

TÜRDEB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin Dergi İzleme Komisyonu tarafından 2021 yılı boyunca izlenen ve analiz edilen dergiler, seçici kurul tarafından ödüle değer görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRDEB Başkanı Fatih Bayhan, "Dergi Ödülleri" çalışmasıyla zor koşullarda sürdürülen dergi çalışmalarına emek verenleri motive etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dergi ödüllerinin her yıl yeni gelen yılın ilk aylarında açıklanacağını belirten Bayhan, bu yılki dergi fuarında hem 2020 hem de 2021 ödüllerinin takdim edileceği bilgisini verdi.

Bayhan, 2021 yılında dergi dünyası açısından önemli kayıplar verildiğinin altını çizerek, "Diriliş ekolünün şairi üstat Sezai Karakoç, Tomurcuk Dergisi ile Sebil ve Sebilürreşad Dergilerinin efsane hatibi Mustafa Yazgan ve ilim dünyasının önemli ismi Teoman Duralı hocamızın kayıpları yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakmıştır." dedi.

Dergilerle bir araya gelinecek güzel günleri özlemle beklediklerini dile getiren Bayhan, "Kapanan çok sayıda dergimiz oldu. Ancak yeni filizlenen dergilerimizin sayısı da bir o kadar fazla. Neredeyse her gün yeni bir derginin haberini alıyoruz. Ancak Dergah Dergimizin kapanma kararına ayrıca üzüldük." ifadesini kullandı.

2021 yılı TÜRDEB Dergi Ödülleri kategorilerinde ödül almaya hak kazananlar şöyle:

Tasarım: Lacivert Dergisi ve Seferber Dergisi

İçerik: Gerçek Hayat Dergisi

Editör: M. Sedat Sert (Şiraz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

Haber : Kriter Dergisi

Dış Politika: M5 Dergisi

Popüler: Nihayet Dergisi

Kültür: İzdiham

Edebiyat-Şiir: Edebiyat Ortamı Dergisi

Sanat: Makam Dergisi

Bilim: Bilim ve Teknik Dergisi

Tarih: Aktüel Tarih Dergisi

Şehir: Şehir ve Düşünce Dergisi

Gençlik: Anadolu Gençlik Dergisi

Kadın: Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi

Çocuk : Minika Çocuk Dergisi

Düşünce-Analiz: Diplomatik Türkiye Dergisi - Sebilürreşad Dergisi

Halk Kültürü: Anatolian Dergisi

Polisiye: Dedektif Dergisi

Seyahat: Travel Dergisi

Mizah: (Bu kategoride bu yıl dergi seçilemedi.)

Sektörel Yayın: Platin Dergisi

Akademik Dergi: Türk Dünyası (Türk Dil Kurumu)

Kamu Dergiciliği: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Sosyal Politikalar Dergisi ve Aile ve Çocuk Dergisiyle)

Sesli Dergi: Diyanet

Dijital Dergi: gzt

Blog: dunyalilar.org

Dergi dostu yazar: Sadık Yalsızuçanlar

Dergi Dostu Gazete ve Dergi Dostu Haber Sitesi: Yeni Şafak Gazetesi - yenisafak.com.tr

Dergi Dostu Portal: Turkcell Dergilik

Dergi Dostu Belediye: Sultanbeyli Belediyesi

Gelecek Vaat Eden Dergi: Teferrüç Dergisi

En İyi Çıkış Yapan Dergi: Şiraze Dergisi

Yılın Dergi Arşivcisi: Yusuf Turan Günaydın

Türkçe Özel Ödülü: Hece Dergisi

Dergicilik Özel Ödülü: Ali Haydar Haksal (Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

Yılın En İyi Dosya Dergiciliği: Karabatak Dergisi

Yılın En İyi Kitap Dergiciliği: Okur Dergisi

TÜRDEB Vefa Ödülü: Mahmut Bıyıklı