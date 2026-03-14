TÜRÇEV'in "İklim Krizi, Dünyamız ve İnsan" temalı öykü yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), iklim krizi temalı öykü yarışmasının ödül törenini Ankara'da düzenledi. Yarışmada dereceye giren yazarlara ödülleri takdim edildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), "İklim Krizi, Dünyamız ve İnsan" temalı TÜRÇEV II. Ulusal Öykü Yarışması Ödül Töreni düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen törende, iklim değişikliğinin doğa ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini ele alan yarışmada dereceye giren öykülerin yazarlarına ödüllerini takdim edildi.

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, burada yaptığı konuşmada, yarışmayla iklim krizi gibi meselelerin yalnızca bilim insanlarının veya çevre aktivistlerinin değil, tüm insanlığın ortak sorunu olduğunun vurgulandığını belirtti.

Yarışmayla iklim değişikliğinin doğa ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini görünür kılmaya çalıştıklarını dile getiren Ateş, doğayı koruma bilincinin edebiyatın anlatım gücü kullanılarak artırılacağına inandığını söyledi.

Yazarlardan, öykülerde yalnızca olay değil, aynı zamanda insanın doğayla kurduğu bağı ve bu bağın geleceğini sorgulamalarını istediklerini ifade eden Ateş, "Edebiyatın ve sanatın gücünün çevre bilincinin kalıcı hale gelmesinde çok önemli bir faktör olduğuna inandığım için öykü yarışmalarımıza başladık." dedi.

Yarışmada, birincilik ödülünü "Rüzgar ile Çiçek" adlı öyküsüyle Hatice Sabancı, ikincilik ödülünü "Cırcır Böceği" adlı öyküsüyle Murat Fatih Ülkü ve üçüncülük ödülünü ise "Gül Şerbeti" adlı öyküsüyle Hüseyin Opruklu aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Haberler.com
500

İsrail'in gece boyunca saldırdığı Lübnan'da ağır bilanço

Kıyamet gibi gece! Ölü sayısı açıklandı, bilanço ağır
Damadının verdiği böbrekle yaşama tutundu

İnsan kayınpederi için bunu yapar mı?
Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti

Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı

Ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
İsrail'in gece boyunca saldırdığı Lübnan'da ağır bilanço

Kıyamet gibi gece! Ölü sayısı açıklandı, bilanço ağır
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

Ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı

Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı