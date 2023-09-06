Tur Şirketi Sahibi 173 Kişiyi Dolandırdığı İddiasıyla Tutuklandı

İzmir'de, yurt içi ve yurt dışına tur düzenleme vaadiyle 173 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan tur şirketi sahibi tutuklandı. Şüpheli E.Y'nin 173 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

İzmir'de, "yurt içi ve yurt dışına tur düzenleme" vaadiyle 173 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan tur şirketi sahibi tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Denizli Mimarlar Odası üyesi mimarların da olduğu bazı vatandaşların, bir tur firması sahibinin, yurt içi ve yurt dışına gezi düzenleme vaadiyle kendilerini dolandırdığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli kadın E.Y'yi Ankara'da gözaltına aldı.

İzmir'e getiren zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüpheli E.Y'nin 173 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.