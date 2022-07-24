Tur otobüsünün motor kısmına saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Tur otobüsünün motor kısmına saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Güncel
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Edirne'de bir yolcu otobüsünün motor kısmında saklanan 1'i kadın 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de bir yolcu otobüsünün motor kısmında saklanan 1'i kadın 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitmek için kent merkezine giden yolcu otobüsünün şoförü, motor kısmından sesler gelmesi üzerine Kıyık Mahallesi'nde aracı durdurdu.

Otobüsün motor kapağını açan şoför, yaklaşık 1 metrekarelik alanda sıkışmış vaziyette 2 kişinin olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri motor kısmından aracın altına inen 2 kişiyi çıkardı.

Motorun sıcaklığı nedeniyle vücutlarında hafif yanıklar oluştuğu gözlenen 2 düzensiz göçmen sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzensiz göçmenlerin, otobüsün mola verdiği sırada gizlice motor kısmına saklandıkları tahmin ediliyor.

AA / Güncel

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