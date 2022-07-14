Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Antalya'dan Denizli yönüne giden turistlerin bulunduğu otobüs, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı. Şarampole devrilen otobüs, takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.