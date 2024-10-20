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Tur Otobüsü Kazasında Hayatını Kaybeden Çift Toprağa Verildi

Tur Otobüsü Kazasında Hayatını Kaybeden Çift Toprağa Verildi
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Aksaray'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hasan ve Pembe Tunalılar, Balıkesir'de gözyaşları içinde defnedildi. Kazada toplamda 6 kişi yaşamını yitirirken, 34 kişi yaralandı.

AKSARAY'da tur otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden Hasan Tunalılar (65) ve eşi Pembe Tunalılar (62) Balıkesir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, önceki gün saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e giden Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, bariyerlere çarpıp, metrelerce sürüklendikten sonra devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüsteki 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişiden Hasan Tunalılar, eşi Pembe Tunalılar, Leyla Altuntaş (59), Neriman Çabukçay, Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Tunalılar ve eşi Pembe Tunalılar'ın cenazeleri Balıkesir'e getirildi. Tunalılar çifti, öğle Zağnospaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Başçeşme Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye çiftin yakınları ve sevenleri katıldı.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Güvenlik Aksaray 3-sayfa Turizm Güncel Kaza

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