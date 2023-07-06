Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsü seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki park halinde araçlara çarptı. Kazada Rus uyruklu bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Tur midibüsü park halindeki araçlara çarptı: Rus uyruklu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsü seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki park halinde araçlara çarptı. Kazada Rus uyruklu bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Bayram E.'nin kullandığı 20 RH 383 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki tomruk yüklü 42 AJZ 637 plakalı kamyon ile 07 T 4931 ve 07 T 0652 plakalı ticari taksilere çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Midibüs sürücüsü Bayram E. ile Rus uyruklu yolcu Tatıana Patrakova olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Patrakova yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti ve cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası midibüste bulunan diğer yolcular başka bir araçla havalimanına götürülürken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.