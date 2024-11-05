TÜPRAŞ Tesislerinde Planlı Tatbikat Sırasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altında alındığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangın kısa sürede kontrol altında alınmıştır. Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.