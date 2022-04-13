Tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin lira, evleriyle birlikte yandı

HAVSA, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde Rasim (51) ve Hatun Balcı (38) çiftinin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için bir kısmını borç aldığı yaklaşık 100 bin lira, çıkan yangında evleriyle birlikte yandı. Hatun Balcı, "Bir evlat hasreti, biz tüp bebek deneyecektik. Onun için birikim yapıyorduk. O birikim de gitti. Bu ay orucu tutup, oruçtan sonra yine başlayacaktık. Çünkü çok denedik, tedavi gördük, evlat kısmet olmadı. Bir daha şansımızı deneyelim, dedik ama o da elimizden gitti" dedi.

Havsa'nın Şerbettar köyünde oturan 12 yıllık evli Rasim ve Hatun Balcı çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca 3 kez tüp bebek yöntemiyle tedavi gördü ancak sonuç alamadı. Fabrika işçisi Rasim ile gündelik işlere giden Hatun Balcı çifti, yine tüp bebek tedavisi için para biriktirip, yakın çevresinden de borç aldı. Ramazan ayından sonra tedavi olmayı planlayan çiftin evleri geçen hafta pazar günü elektrik kontağından çıkan yangında yandı. Balcı çiftinin çocuk sahibi olmak için biriktirdiği 100 bin lira da yangında kül oldu.

"Yaptığımız en son birikim de burada gitti. Evimiz ile beraber eşyamız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Üstümdekiler de komşunun verdiği kıyafetler. Biz bu halde ne yapacağız, nereye gideceğiz? Evlat birikimimiz gitti, kiraya da çıkamayız. Fabrika da devamlı iş değil. Daha önce eşimi işten çıkarmışlardı. Yanan birikimimiz içinde eşimin çıkış tazminatı da vardı. O da gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bize bir yardım eli uzatılsın, evimiz yapılsın. Bir de tüp bebek için bir hastanede bize yardım edilsin"