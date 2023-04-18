Tunuslular Kadir Gecesi'ni Kayravan'daki 14 asırlık Ukbe Bin Nafi Camii'nde idrak etti

Binlerce Tunuslu, Kadir Gecesi'ni ülkenin orta kesiminde yer alan Kayravan kentindeki 14 asırlık Ukbe Bin Nafi Camii'nde idrak etti.

Binlerce Tunuslu, Kadir Gecesi'ni ülkenin orta kesiminde yer alan Kayravan kentindeki 14 asırlık Ukbe Bin Nafi Camii'nde idrak etti.

Ukbe Bin Nafi Camisi, her yıl özellikle Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili'nde Tunusluların ve civar ülkedeki Müslümanların ibadetlerini ifa etmek için tercih ediliyor.

Ukbe Bin Nafi Camii İmamı Habib el-Alani AA muhabirine, bu caminin Tunuslular için derin bir anlam taşıdığını söyledi.

Caminin, tarım arazilerini bağışlayan yerel halkın desteğiyle inşa edildiğine dikkati çeken Alani, "Başta Kadir Gecesi olmak üzere, önemli dini günlerde ülkenin birçok kentinden Kayravan'a ziyaretçi akını yaşanıyor. Peygamberimizin sahabelerinin izlerini taşıyan Kayravan kentine olan sevgi, babadan oğula bir miras gibi yeni nesle aktarılıyor." ifadelerini kullandı.