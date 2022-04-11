Tunuslu STK'lardan 'güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımına' tepki

Tunus merkezli 21 sivil toplum kuruluşu (STK) İçişleri Bakanlığının toplumsal olaylardaki tutumunu ve göstericilere yönelik orantısız şiddetini kınadı.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Ulusal Gazeteciler Sendikası, Tunus Onur ve Rehabilitasyon İttifakının da aralarında olduğu 21 STK tarafından yayımlanan ortak yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara müdahaledeki tutumu değerlendirildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığının, siyasi duruşunu barışçıl bir şekilde ifade etmeyi seçen Tunus vatandaşına yönelik yaptığı aşağılayıcı açıklama kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Aynı gün düzenlenen bir futbol karşılaşmasının ardından çıkan olaylarda polisin orantısız güç kullandığı belirtilen açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan tüm ihlallerin sorumlusu İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'dir. İçişleri Bakanından bu olayların sorumlularına ilişkin soruşturma başlatmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından Tunuslu aktivistler tarafından kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, 9 Nisan Şehitler Günü'nü anmak ve Said'in Meclisi kapatmasının yolunu açan olağanüstü kararlarını dün düzenledikleri eylemde protesto etmişti.

Yüzlerce Tunuslunun katıldığı gösteriye, Nahda Hareketi de destek vermişti.

Gösteriye ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı göstericilerin para karşılığı bu eyleme katıldığı iddia edilmişti.

Fransız askerlerinin 9 Nisan 1938'de, Tunus'ta bir parti liderini tutuklamasını protesto eden göstericilere ateş açtığı ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği gün, ülkede "Şehitler Günü" olarak anılıyor.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.