Tunuslu 'siyasi tutuklu' yakınları Afrika İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu

Tunus'ta son aylarda tutuklanan onlarca siyasetçi, iş insani, medya mensubu ve aktivistin yakınları Afrika İnsan Hakları Mahkemesine şikayette bulundu.

Tutuklu aileleri tarafından yapılan basın açıklamasında, " Tunus'ta kısa süre içinde eski bakan ve siyasi parti liderlerinin de aralarında bulunduğu 20'yi aşkın siyasi muhalif tutuklandı. Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden, aralarında eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, önde gelen muhalif liderlerden Said Fercani ve Gazi eş-Şavaşi'nin de olduğu tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması için acil adımlar atmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus'un Afrika İnsan Hakları Mahkemesini kabul anlaşmasını imzalayan 6 Afrika ülkesinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, "Tunuslu bireylerin doğrudan başvurabileceği ve dava açabileceği Afrika İnsan Hakları Mahkemesinin kararları üye ülkeler için bağlayıcıdır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü kararlara atıfta bulunan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Parlamentoyu fesheden ve başbakanı görevden alan 25 Temmuz kararlarının ardından Cumhurbaşkanı Kays Said, otoriter bir yönetime doğru kayıyor. Tunus'ta iktidarı eleştirenler keyfi ve yasa dışı yollarla gözaltına alınıyor."

Tunus "devlet güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 Şubat'ta Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif, gözaltına alındı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındıktan bir süre sonra tutuklu yargılanacaklarını duyurdu.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat'ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun da 24 Şubat'ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklananlar arasına şubat sonunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Nahda Hareketi yöneticilerinden El-Habib el-Luz ise "Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Son olarak, bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Gannuşi, ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.