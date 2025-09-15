Tunuslu Sanatçılar Gazze İçin Küresel Sumud Filosu'na Katıldı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistler arasında Tunuslu sanatçılar ve akademisyenler de yer alıyor.

Farklı meslekten onlarca Tunuslunun katılım sağladığı Küresel Sumud Filosu'nda yer alan akademisyen ve sanatçılara AA muhabiri mikrofon uzattı.

Başkent Tunus'un Sidi Busaid Limanı'ndan Gazze'ye doğru çıkacak teknelere binmek üzere bekleyen Tunuslu oyuncu Muhammed Murad, "Bu filoya katılıyorum çünkü Gazze'de iki yıldır yaşananları izleyen bir insanın yapabileceği en küçük şey bu. Fırsat geldiğinde katkı sunmam gerekiyordu, bu şansı kaçırmam mümkün değildi." dedi.

" Gazze'ye katkı sağlamak için çıkan bu fırsatı kaçırmak istemedim"

İki yıldır yaşananları sadece izlemenin ve sosyal medyadan takip etmenin insanı kahrettiğini vurgulayan Murad, "Bunun ötesinde yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Bu yüzden Gazze'ye katkı sağlamak için çıkan bu fırsatı kaçırmak istemedim." diye konuştu.

Yolculuğun risklerinin farkında olduğunu belirten Murad, şu ifadeleri kullandı:

"Her aklı başında insan, böyle bir kararı alırken riskleri de bilir. En kötü ihtimali de, en iyi ihtimali de düşünür. En iyi ihtimal Gazze'ye ulaşmak, ablukayı kırmak ve yardımları ulaştırmak. Tehditler bekleniyordu, ancak kimse geri adım atmadı. Aksine bu durum bizi daha da kararlı hale getirdi."

"Mesele insanlık meselesi"

Tunuslu sanatçıların katılımı konusuna da değinen Murad, "Filoda sanatçı ve kanaat önderlerinin sayısı az. Buradan kimsenin insanlığını sorgulamak istemem ama mesele artık sanat ya da iş meselesi değil. Marangoz, demirci, sanatçı fark etmez, mesele insanlık meselesidir. Kim insanlığını daha fazla hissediyorsa, o daha çok istek duyar." dedi.

"Nur el-Hava", "Tac el-Hadra" ve "Felluce" gibi milyonlarca izleyicinin takip ettiği yapımlarda rol alan 35 yaşındaki Murad, "Kimseyi zorlamıyoruz. İnsanlar kendi tercihlerinde özgür. Ama yardım edemeyenler, yapılan çabayı küçümsememeli. Bu girişim üç kişiyle başlamıştı, bugün nereye geldiğini hepimiz görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çocukların açlıktan öldüğü bir ortamda kayıtsız kalmak mümkün değil"

Tunuslu rap şarkıcısı Muhammed Emin Hamzavi de tekneye binmeden önce, "Bu, Gazze'de yaşananlara karşı yapabileceğimi en basit insani görevdir." dedi.

Hamzavi, "Çocukların açlıktan öldüğü bir ortamda kayıtsız kalmak mümkün değil. Bu nedenle Küresel Sumud Filosu'nda yer almam gerektiğini düşündüm. Aksi halde zihinsel olarak rahat edemezdim." ifadelerini kullandı.

Olası saldırılara ilişkin Hamzavi, "Evet, İsrail'in bize saldırmasını bekliyoruz ama insani bir görev yapan kişiyi hedef almak akılsızlık olur." değerlendirmesinde bulundu.

" Gazze'deki ablukayı kırmak için filoya katılımımız zorunlu bir görev"

Daha önce Libya'nın Sirte kentinde Hafter güçlerinin engellediği Mağrib Sumud Konvoyu'na katıldığını aktaran akademisyen Said Buacle, şimdi de Gazze'ye ulaşmak için Küresel Sumud Filosu'na katıldığını söyledi.

Buacle, şu ifadeleri kullandı:

" Gazze'deki ablukayı kırmak için filoya katılımımız zorunlu bir görev. Çünkü biz tarihi bir medeniyet dönüşümünün eşiğindeyiz.

Batının Spinoza'dan Durkheim'a, Marx'tan Derrida'ya kadar uzanan eleştirel aşaması sona erdi. Şimdi yeni bir aşama başlıyor. Bu yeni dönemin kurucuları ve uygulayıcıları Doğu medeniyetinden olacak. Biz Siyonist ve emperyalist ittifakın zorbalığı ve vahşeti karşısında, aklı, medeniyeti ve insani değerleri yükseltmekten başka bir şey yapamayız. Silahımız tamamen akılcı, medeniyetçi ve insani bir harekettir. Siyonistlerin Trump'ın gözetiminde yürüttüğü anlamsız şiddetin aksine, bizim girişimimiz barışçıl."

Küresel Sumud Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.