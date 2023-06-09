Tunuslu onlarca akademisyen 'siyasi tutukluların' serbest bırakılması çağrısı

Tunuslu onlarca akademisyen, Şubat ayından bu yana tutuklanan "siyasi ve düşünce suçlusu tutukluların" derhal bırakılması çağrısında bulundu.

Tunuslu onlarca akademisyen, Şubat ayından bu yana tutuklanan "siyasi ve düşünce suçlusu tutukluların" derhal bırakılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesaplarından duyuru yapan hukuk fakültelerinde öğretim görevlisi 52 akademisyenin imzaladığı bildiride, Şubat ayından bu yana tutuklananların haksız yere tutuklandıkları ve adil yargılanmadıkları belirtildi.

Aralarında Aryana Hukuk Fakültesi Dekanı Ayyad Bin Aşur, eski bakan Abdulvahap Matir Nazir Bin Ömer'in de yer aldığı akademisyenler, "devlet güvenliğine karşı komplo", "kara para aklama", "yabancı ülkelerle gizli anlaşma yapmak" gibi soruşturmalar kapsamında tutuklananlara yönelik suçlamaların "şüpheli" ve "hayali" suçlamalar olduğu vurgulandı.

Tutuklananlarla beraber herhangi bir suç aletine ulaşılmadığına dikkat çekilen bildiride, "Haksız bir şekilde tutuklanan ve adil yargılanmayan cezaevindeki siyasi ve düşünce mahkumlarının derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ülkede "devlet güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta, 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında, birçok muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen, 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.