Tunuslu öğrencilerden "Türk Kültür Günü" etkinliği

Tunus'ta, Aryana Pilot Lisesi'nde Türkçe öğrenen öğrenciler Türk Kültür Günü etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı etkinlikte, Tunuslu öğrenciler giydikleri geleneksel Türk giysileri ve halk oyunlarıyla Türk kültürünü tanıttı.

Aryana Pilot Lisesi'nde seçmeli Türkçe dersi veren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmeni Alptekin Salman'ın öncülüğünü yaptığı etkinlikte Türkiye, Tunus ve Filistin bayrakları açıldı.

Etkinlik kapsamında Türkiye'deki şehitleri anmak için Türk bayrağına sarılı tabutun taşınması nedeniyle duygusal anlar yaşandı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Salman, "Okulda Türkçe diline büyük ilgi var. Seçmeli ders olarak öğrettiğimiz Türkçe dersine katılan öğrencilerimizin kendi talepleriyle hazırladıkları programa destek olmaktan dolayı çok mutluyum. Öğrencilerimizin düzenlediği program o kadar güzel oldu ki kendimizi Türkiye'de hissettik." ifadelerini kullandı.

Tunus genelinde birçok lise ve üniversitede Türkçe derslerinin verildiğini belirten Salman, düzenlenen kültürel etkinlikler ile öğrencilerin dil becerilerini geliştirmesinin yanı sıra Türk kültürüne ilişkin de bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Büyükelçi Demircan da, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tunus Aryana Pilot Lisesinde Türkçe dersi alan öğrenciler Türk Kültür Günü'ne düzenlediler. Açıkçası çok başarılıydılar. Kendimi Beyoğlu'nda hissettim. Türkçenin en çok sevildiği ülkelerden biri de Tunus." ifadelerine yer verdi.