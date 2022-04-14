Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'e karşı ortak cephe

Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararlarına karşı mücadele için kurulacak her türlü ittifakı destekleyeceğini duyurdu.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi'nin 10 Nisan'da "Ulusal Kurtuluş Cephesi" adıyla Tunus muhalefetini bir araya gelme çağrısı değerlendirildi.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi tarafından imzalanan açıklamada, "Nahda Hareketi, darbeye karşı çabaları birleştiren ve alternatif çözümler sunan geniş bir siyasi cephe oluşturulması çağrısı yapan Ahmed Necin eş-Şabbi'nin çağrısını destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Said'in, muhalifleri "dış güçler ile iş birliği" yaptıkları iddialarının da yanıtlandığı açıklamada, "Nahda Hareketi, tüm siyasi kararlarında ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde hareket eder." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki ekonomik krizin değerlendirildiği açıklamada, ülkedeki yönetim boşluğundan dolayı krizin derinleştiği vurgulandı.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi 10 Nisa'da Tunus Şehitler Günü anma vesilesiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının protesto edildiği gösteride konuşan Şabbi, Tunus muhalefetini Cumhurbaşkanı Said'e karşı "Ulusal Kurtuluş Cephesi" adı altında bir araya gelme çağrısı yapmıştı.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.