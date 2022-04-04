Tunuslu fırıncılardan "ekmek kıtlığı" uyarısı

Tunus Fırıncılar Sendikası, hükümetin fırınlara un ve irmik sağlamaması halinde ekmek kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Tunus Fırın Sahipleri Birliği ve Fırıncılar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede baş gösteren temel gıda ürünleri sıkıntısının en çok fırıncıları etkilediği belirtildi.

Açıklamada, halka uygun fiyatlı ekmek temini için hükümetin sübvanse ettiği ürünlerin başında gelen un ve irmik tedarikinde yaşanan sıkıntının bir an önce çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Sorunun devam etmesi halinde başkent Tunus, Kayravan ve Monastir kentlerinde uygun fiyatlı ekmek kıtlığı yaşanmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Hükümet yükümlülüklerini yerine getirdiği taktirde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağına işaret edilen açıklamada, "Ramazan ayına denk gelen bu krizin daha da büyümemesi adına Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığına tahıl ürünlerinin sağlanması için verdiği taahhütlere uyması çağrısında buluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Temel gıda maddelerine ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor

Tunus'ta geçen yıldan bu yana un, yağ, pirinç, şeker ve irmik gibi temel gıda maddelerine ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor.

Ülkede birçok temel gıda maddesinin perakende satışına kilo veya miktar sınırı konularak izin veriliyor.

Devlet ayrıca un, yağ, şeker gibi ürünlerde fiyat artışını engellemek için sübvansiyon uyguluyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, temel gıda maddelerine ulaşmakta sıkıntının kaynağı olarak gösterdiği stokçularla her alanda mücadele edeceklerini duyurmuştu.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından ülkede yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.