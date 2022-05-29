Tunuslu düşünür Merzuki "yönetim karşıtı yazıları" sebebiyle ifadeye çağrıldı - Haberler

Tunuslu düşünür Ebu Yarub el-Merzuki'nin "yönetim karşıtı makaleler yazdığı" gerekçesiyle ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlara" karşı çıkanların oluşturduğu Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişiminden yapılan yazılı açıklamada, Merzuki'nini güvenlik güçleri önünde ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

Yönetimin attığı bu adımın "saçma" olarak nitelendirildiği açıklamada, Merzuki'nin ifadesini alan güvenlik güçleri ekibinin, "darbeye karşı görüşlerini makalelerle kaleme aldığı için onu suçlamakla görevlendirildiği" savunuldu.

Tunus'taki tüm insan hakları örgütlerinin yanı sıra siyasi güçler, sivil toplum kuruluşları ve ifade özgürlüğü savunucularına yönetimin düşünürlere yönelik adımlarına karşı durma çağrısında bulunulan açıklamada, yönetimin herkesi susturma çabaları kapsamında düşünürleri korkutmaya devam ettiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Tunuslu ünlü düşünür Merzuki veya resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Arap, Yunan ve Alman felsefesinde akademisyen Merzuki, Tunus'ta 2011 yılında gerçekleşen halk devriminden sonra kurulan Hammadi el-Cibali hükümetinde Devlet Bakanlığı yapmıştı ve halihazırda Cumhurbaşkanı Said'e muhalif isimler arasında yer alıyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.