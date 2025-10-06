Tunuslu Aktivist Kenis: 'Hayatlarımız Filistinlilerin Canından Daha Değerli Değil'

İsrail ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Özgürlük Filosu Koalisyonundaki (FFC) "Vicdan" gemisinde bulunan aktivistlerden Tunuslu Ali Kenis, hayatlarının Filistinlilerin canından daha değerli olmadığını söyledi.

Akademisyen ve gazeteci Kenis, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin 2 yıldır İsrail'in soykırımına maruz kaldığını belirterek, dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

30 Eylül'den bu yana yelken açtıklarını ve iki gün önce " Gazze'ye Binlerce Madleen" girişimiyle birleşerek, Gazze'ye 4 gün içinde ulaşmayı planladıklarını belirten Kenis, "Hayatlarımız Filistinlilerin canından daha değerli değildir." dedi.

" Gazze'ye Binlerce Madleen" girişiminin, abluka altında balıkçılık yapan Gazzeli Madleen Kilab'ın adını taşıdığını ve bu isimle abluka altındaki binlerce kadın ve çocuğu temsil ettiğini dile getiren Kenis, şu anda Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye açıklarında uluslararası sularda olduklarını belirtti.

"Vicdan Gemisi"nde 24 ülkeden 92 aktivist bulunduğunu aktaran Kenis, aktivistlerin tamamının gazeteci ve doktorlardan oluştuğunu belirterek, geminin özellikle Gazze'de sağlık ve medya sektörüne dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.

İsrail'in saldırısı: Korsanlık ve kaçırma

İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını değerlendiren Kenis, bunun "deniz korsanlığı ve kaçırma saldırısı" olduğunu ve daha önce de abluka kırma girişimlerinde Sumud Filosu'na karşı benzer suçlar işlendiğini belirtti. Kenis, "Bu eylemler, İsrail'in hiçbir caydırıcıdan çekinmediğini ve ABD ile Batı destekli askeri gücünü kullandığını gösteriyor" dedi.

Gazze'de devam eden soykırım

Kenis, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de sağlık altyapısını hedef alarak halkın acılarını artırdığını, onlarca gazeteciyi de öldürdüğünü hatırlatarak, "Bu görevimizde tehlikenin farkındayız ama yılmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi 18 yıldır abluka altında tuttuğunu, 2 Mart'tan bu yana ise sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini engellediğini aktaran Kenis, yardım malzemelerinin bazen çok kısıtlı şekilde geçmesine rağmen çoğunun gasbedildiğini belirtti.

İnsanlığa tehdit

Kenis, "Sumud Filosu'na yapılan saldırı ve olası tehditler, İsrail'in sadece Arap ve İslam dünyasına değil, tüm insanlığa tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Herhangi bir milletten direnen herkes hedef alınabiliyor" dedi.

Kenis, dünyaya İsrail'e karşı kamuoyu baskısını artırma çağrısı yaptı ve "Savaş ve soykırım, sessizlik ve işbirliği olmadan devam edemez. Dünya, Filistin halkını desteklemeli ki soykırım sona ersin, hakları ve onuru geri kazansın" ifadelerini kullandı.

Direniş çağrısı

Tunuslu akademisyen ve gazeteci Kenis, eğer düşman korsanlık yapmaya devam ederse bunun İsrail'in tüm dünyaya karşı vahşi bir tutum sergilemeye hazır olduğunu gösterdiğini belirterek, dünyanın buna karşı durması gerektiğini vurguladı.

Gazze'nin siyasi ve insani dayanışmaya, yardımların ve gazetecilerin girişine ihtiyacı olduğunu, Batı hükümetlerinin İsrail'e silah göndermeyi durdurması gerektiğini söyledi.

Ali Kenis, Gazze halkının zorla yerinden edilmesini ve İsrail'in 1948'den bu yana sürdürdüğü soykırımı açıktan uyguladığını vurgulayarak, "Bu projeye karşı görevimiz dayanışma, direniş ve tüm barışçıl, yasal yollarla karşı koymaktır" dedi.