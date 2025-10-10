Tunuslu Aktivist, Gazze Ablukasını Kaldırmayı Amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu Destekliyor

Tunuslu aktivist Sadık Ammar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu girişiminin, "abluka kaldırılana kadar tekrarlanacağını" söyledi.

Filistin Hakkını Destekleme Tunus İttifakı Başkanı Ammar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu, Gazze'deki soykırım ve abluka karşısında halkların en üst düzeyde bir araya gelerek etkileşim kurmasıdır." dedi.

"Sumud Filosu, Filistin'in özgürlüğü ve Filistin davasının savunulması için, özellikle Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırmak maksadıyla kurulan çok önemli bir harekettir. Sumud Filosu, Gazze ablukası kaldırılana kadar yola çıkmaya devam edecek." ifadelerini kullanan Ammar; Susa, Tunus ve Sfaks şehirlerinde Gazze'yle dayanışma eylemlerini sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırıma karşı 2024 yılının nisan ayında kurulan Filistin Hakkını Destekleme Tunus İttifakı, Tunus Genel Öğrenci Birliği, Filistin Dostları Derneği ve Tunus Mühendisler Ağı gibi 19 bağımsız sivil toplum kuruluşundan oluşuyor.

İsrail'in uluslararası sulardaki filoya saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koyarken, yüzlerce uluslararası katılımcıyı da alıkoymuştu.

Halkların girişimlerinin hükümetleri harekete geçmek zorunda bıraktığını vurgulayan Ammar, "Küresel Sumud Filosu'nun dengeleri yeniden altüst ettiğini ve İsrail'in artık tüm dünyadan izole hale geldiğini" savundu.

Dünyanın özgür halkları "İsrail barbarlığına" karşı

Küresel Sumud Filosu'nun "İsrail vahşetine karşı küresel bir haykırış" olarak değerlendirilmesine ilişkin Ammar, "Evet, doğru. Halklardan beklenen, günlük olarak harekete geçmeleri, sürekli sokağa çıkmaları ve kesintisiz bir şekilde tepkilerini göstermeleridir. Her gün bir etkinlik, bir hareket, bir söz ve bir açıklama olmalı." dedi.

Tunuslu aktivist, halkların hükümetleri üzerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirterek, "Roma'da ve İspanya'da halk baskı yapıyor, siyasetçiler de buna karşılık veriyor. Gazze'de yaşananlarla ilgili hükümetleri zor durumda bırakmak için günlük eylemler düzenlemeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.