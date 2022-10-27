Tunuslu 4 yaşındaki kız, yanında ailesi olmadan düzensiz göçmenlerle İtalya'ya geçti

Tunus'ta ailesi olmadan düzensiz göçmenlerle İtalya'ya giden 4 yaşındaki kızın durumu, ülkede tartışmalara neden oldu.

Tunus'ta ailesi olmadan düzensiz göçmenlerle İtalya'ya giden 4 yaşındaki kızın durumu, ülkede tartışmalara neden oldu.

Eski milletvekillerinden ve insan hakları aktivisti Mecdi Kerbai'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımla kamuoyunda duyulan olayın ardından, kız çocuğunun anne ve babası Tunuslu yetkililerce sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcülüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, kız çocuğunun bir tekneyle başka düzensiz göçmenlerle beraber İtalya'nın Lampedusa Adası'na geçtiği belirtildi.

Tunuslu insan hakları aktivistleri de İtalya'ya giden 4 yaşındaki kızın bu ülkeye sağlıklı olarak ulaştığını açıkladı.

Olayın duyulmasının ardından konu sosyal medyada da gündem oldu. Aileyi sorumsuzla suçlayan kimi Tunuslular, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuya tepki gösterdi

Bu arada Tunus Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kız çocuğunun ailesi, "deniz sınırlarını gizlice ihlal etmek ve reşit olmayan çocukların haklarını korumamakla" suçlandı.

Küçük kızın ailesi suçlamaları reddediyor

Küçük kızın anne ve babası ise olayın anlatıldığı gibi olmadığını savundu. Ailenin yerel medyaya yansıyan açıklamalarında, 15 Ekim'i 16 Ekim'e bağlayan gece yaşanan olayda kızları Linda'yı tek başına İtalya'ya göndermek istemediklerini, onu tekneye bindirdikten sonra 7 yaşında olan diğer çocuklarını da almak için kıyıya çıktıkları esnada, güvenlik güçlerinin gelmesi üzerine teknenin kıyıdan hızla ayrıldığını, bu yüzden kendilerinin tekneye binemediğini anlattığı kaydedildi.

Aile Kadın Çocuk ve Yaşlılar Bakanlığı da yaptığı açıklamada, bölgeden faaliyet gösteren Çocuk Esirgeme Kurumu'nun, konuyu Deniz Muhafızları Birimi'ne bildirmesi üzerine olaydan haberdar olduklarını ve yerinde takip için bir ekip gönderdiklerini duyurdu.

İtalya'da olan kız çocuğunun ziyaret edilebilmesi ve ülkeye güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için Tunus'un Palermo'daki konsolosluğu ile koordinasyon içerisinde olunduğu ve diplomatik temsilcilikten bir ekip eşliğinde kız çocuğunun ülkeye dönmesi için çalışmaların devam ettiğini aktarıldı.

Açıklamada, "Çocuk Esirgeme Kurumumuz, Roma'daki diplomatik misyonumuz, Palermo'daki konsolosluğumuz ve İtalyan yetkililerin koordinasyonu içerisinde gerekli önlemler alındıktan sonra kızımızı ülkeye güvenli koşullar içerisinde getireceğiz." ifadelerine yer verildi.

" İtalya, göçmen kız çocuğu için vasi atadı"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan eski milletvekili Kerbai, Tunuslu makamların attığı adımların sorunu çözmekten uzak "siyasi adımlar" olduğunu savundu. Kız çocuğunun ailesi ile temasa geçtikten sonra Palermo'daki konsolosluk yetkililerine kendisinin haber verdiğini aktaran Kerbai, "Çocuk Esirgeme Kurumu yetkilisi kız çocuğunu doğrudan getiremez, çünkü İtalyan yasalarına göre çocuğun durumunu değerlendirecek bir vasi atandı." dedi.

Küçük kızın düzensiz göçmenlerin toplandığı bir merkezde bekletildiğini belirten Kerbai, "Linda, kampların içerisinde yer alan birkaç ailenin olduğu özel bir kısımda kalıyor." diye konuştu.

Aile Kadın Çocuk ve Yaşlılar Bakanlığı tarafından 26 Ekim'de yapılan açıklamada da ülke makamlarının olayın takipçisi olduğu tekrarlanarak, " İtalya'ya yasa dışı yollarla girdiği için kızımızın davası İtalyan yargısına intikal etmiş durumda. Davadan sorumlu İtalyan aile hakimi, 28 Ekim 2022 Cuma günü, Tunus diplomatik misyonunun temsilcisi, Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcisini ve Tunuslu bir avukatı bu dava kapsamında kabul edecek. " ifadelerine yer verildi.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz ile düzensiz göç arttı

Tunus'ta ekonomik ve siyasi krizin ardından artan düzensiz göç sorunu, ülkenin güney kesiminde yer alan Cercis'te 18 Tunuslu göçmenin denizde kaybolması ile tekrar gündeme geldi.

Tunus açıklarında 21 Eylül'de gemileri alabora olan 18 Tunuslu düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışmaları yetersiz kaldığı iddiasıyla aileler ve bölge halkı gösteriler düzenlemişti. Yetkililer, gelen tepkiler üzerine denizden çıkarılan cesetler için yapılan kimlik tespit çalışmasının ardından 6 cansız bedenin Cercisli kurbanlara ait olduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Kays Said, "Cercis aaciası" için soruşturma açılması talimatı vermiş ve yakınlarını kaybeden aileler için taziye mesajı yayımlamıştı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün 26 Ekim'de yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyılarından çıkıp, İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık ve susuzluk gibi nedenlerle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.