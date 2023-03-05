Tunus ve Suriye, iki ülke arasındaki ilişkilerin 'normal seyrine' dönmesini istiyor

Tunus ve Suriye'nin, iki ülke arasındaki diplomatik temsil düzeyini yükselterek ikili ilişkileri normal seyrine döndürmek istediği belirtildi.

Tunus ve Suriye'nin, iki ülke arasındaki diplomatik temsil düzeyini yükselterek ikili ilişkileri normal seyrine döndürmek istediği belirtildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefonda görüştü.

Bakanlar görüşmede, ülkelerinin diplomatik temsil düzeyini yükselterek ve karşılıklı ziyaretlerle ikili ilişkileri eski seyrine döndürmek istediğini ifade etti.

Mikdad da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye verdiği destek için Tunus'a teşekkür etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti.

Tunus, Esed rejiminin ülkede Arap Baharı ile patlak veren ayaklanmaları şiddet kullanarak bastırmasına tepki olarak yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisinin sınır dışı edileceğini ilan etmişti.

Bunun ardından Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.