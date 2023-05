Tunus ve İtalya Yasadışı Göçle Mücadele Sözü Verdi

TUNUS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, konuk İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile ikili ilişkiler ve yasadışı göç sorununu görüştü.

TUNUS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, konuk İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile ikili ilişkiler ve yasadışı göç sorununu görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Said, Pazartesi günü yapılan görüşmede yasadışı göç girişimlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının her gün arttığına işaret etti. Said, "Yoksulluk ve umutsuzluk sonucu çıkmaza düşenlerin içinde bulunduğu insanlık dışı koşullardan yararlanan suç şebekeleri var" dedi.

Said, güvenlik çözümlerinin tek başına bu sorunu ortadan kaldırmaya yetmediğini yineleyerek söz konusu sorunun yaşandığı ülkelerdeki yoksulluk ve işsizliği azaltmaya dayalı yeni bir kolektif yaklaşım çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, ilgili bütün ülkeleri kapsayan uluslararası bir toplantının en kısa sürede yapılması gerektiğini söyledi.

Piantedosi ise Pazartesi günü, Tunuslu mevkidaşı Kamel Feki ile başkent Tunus'taki bakanlık binasında bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Piantedosi, Tunuslu yetkililerin yasadışı göçü engelleme çabalarından övgüyle söz etti.

Piantedosi, İtalya'nın yasal göç kanallarını devreye sokmak için sorumluluk paylaşımı ve eğitim alanında entegre bir program oluşturma taahhüdünü teyit etti.

Akdeniz'in orta kesiminde yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en çok kullanılan geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Tunus yetkililerinin sorunla başa çıkmak için sert tedbirler almasına karşın, Tunus'tan İtalya'ya kaçak geçen göçmen sayısı artıyor.