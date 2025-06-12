Tunus ve İtalya Askeri İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

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Tunus Savunma Bakanı Halid Sahili, İtalya ile askeri eğitim, ortak tatbikatlar ve kalkınma projeleri gibi alanlarda işbirliğini artırma çağrısında bulundu. Taraflar, iki ülke arasındaki dostluk ve bölgesel barış konusundaki ortak vizyonları üzerinde durdu.

TUNUS, 12 Haziran (Xinhua) -- Tunus Savunma Bakanı Halid Sahili, askeri eğitim, ortak tatbikatlar, sağlık hizmetleri, hidrografi ve kalkınma girişimleri gibi alanlarda İtalya ile işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Tunus Ulusal Radyosu'nun bildirdiğine göre çarşamba günü ziyaret için Tunus'ta bulunan İtalyan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Carmine Masiello ile başkent Tunus bir araya gelen Sahili, iki ülke arasında köklü ve büyüyen bir dostluk olduğunu ve iki ülkenin bölgesel barış konusunda ortak vizyonları ve ortak zorlukları ele almaya yönelik karşılıklı taahhütleri olduğunu belirtti.

Görüşmede taraflar, Tunus'un ve İtalya'nın silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirip çeşitlendirmenin yollarını ele aldı.

İtalya'nın Tunus'un çöl bölgelerindeki kalkınma projelerine verdiği desteği takdirle karşıladıklarını ifade eden Sahili, ikili işbirliği programlarının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Masiello ise iki ülke arasındaki üst düzey askeri işbirliğine övgüde bulunarak, işbirliğini daha da ilerletme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Masiello, işbirliğinin sürdürülmesiyle iki ülkenin de silahlı kuvvetlerinin operasyonel etkinliğinin artacağını ve işbirliğinin, Tunus ve İtalya halklarının karşılıklı çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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