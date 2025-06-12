Tunus ve İtalya Arasında Askeri İşbirliği Vurgusu

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Tunus Savunma Bakanı Halid es-Sehili, Tunus-İtalyan Askeri Komitesinin toplantısının ardından ikili işbirliği programlarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. İki ülke arasındaki işbirliği özellikle eğitim ve askeri sağlık alanlarında ilerlemesi bekleniyor.

Tunus, iki ülke ordularının hazırlık ve harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi alanında İtalya ile ikili işbirliği programlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Tunus Ulusal Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Halid es-Sehili, Tunus-İtalyan Askeri Komitesinin dün ve bugün düzenlediği toplantının sona ermesi dolayısıyla İtalya Genelkurmay 2. Başkanı General Carmine Masiello'yu makamında kabul etti.

Bakan Sehili, özellikle iki ülke ordularının hazırlık ve harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi alanında ikili işbirliği programlarının karşılıklı güven ve saygı ortamında uygulanmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Sehili, Tunus ve İtalya arasındaki işbirliğinin özellikle eğitim, ortak tatbikatlar, askeri sağlık, hidrografi ve kalkınma projeleri alanlarında gelişmesi temennisini dile getirdi.

Masiello ise Tunus-İtalya arasındaki askeri işbirliğinin düzeyinden övgüyle söz etti.

General Masiello, iki ülkenin askeri kurumlarının operasyonel kabiliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak ve her iki halkın çıkarlarına hizmet edecek askeri kabiliyetlerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Tunus Ulusal Savunma Bakanlığına göre, Ortak Askeri Komite her yıl iki ülke arasında dönüşümlü olarak toplanıyor.

Kaynak: AA / Maroua Sahli - Güncel
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