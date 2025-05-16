Tunus ve Cezayir Dışişleri Bakanları Libya'daki Çatışmaları Görüştü

Tunus ve Cezayir Dışişleri Bakanları Libya'daki Çatışmaları Görüştü
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Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti ve Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf, Libya'daki son şiddet olaylarını ele almak üzere Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede, Libyalıların siyasi bir çözüm için diyalog masasına oturmaları gerektiği vurgulandı.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile komşu ülke Libya'daki şiddet olaylarını ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nıfti ile Attaf, 34'üncü Arap Birliği Zirvesi öncesinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya geldi.

Libya'da son günlerde yaşanan çatışmaların değerlendirildiği görüşmede, Libyalıların, dış müdahalelerden uzak şekilde, siyasi bir çözüm yolu bulmaları için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde diyalog masasına oturmaları gerektiği vurgulandı.

Nıfti ile Attaf ayrıca; ticaret, yatırım, sanayi, enerji ve sınır bölgesi kalkınması gibi konuları ve bu alanların desteklenmesini de görüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 17 Mayıs'ta düzenlenecek 34. Arap Birliği Zirvesi'nde, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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