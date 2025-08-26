Tunus ve Cezayir'den Filistin İçin İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Tunus ve Cezayir, İsrail'i Filistin halkına karşı işlediği suçları durdurmaya zorlayacak caydırıcı önlemler alınması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Nefti, İsrail'in saldırılarını durdurmasını, ırkçı ve yerleşimci politikalarına son vermesini sağlayacak fiili tutumlar sergilenmesi gerektiğini söyledi. Nefti, siyasi, diplomatik, ekonomik ve hukuki tedbirler benimseyerek Filistin davasıyla Arap, İslam ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmenin önemini vurguladı.

İsrail hükümetinin "Büyük İsrail" vizyonuyla Arap ülkelerine yönelik kışkırtıcı ve saldırgan olduğunu belirten Nefti, İsrail'in tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri açıkça çiğneyen ve egemenlikleri ihlal eden ilgili açıklamalarını kınadı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf da uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve bölgeyi benzeri görülmemiş tehditlerden kurtarması için İsrail'e yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

Bakan Attaf, İsrail liderlerinin "Büyük İsrail Projesi" olarak bilinen projenin yeniden canlandırılması ve harekete geçirilmesini açıkça ilan etmeye başlamasının ardından, İsrail'in artık yayılmacı planlarını örtbas etme zahmetine girmediğine dikkati çekti.