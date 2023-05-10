Tunus'un kadim geleneği 'çiçek damıtımı' nesillerdir devam ediyor

MEHMET AKİF TURAN - Tunus'un kadim geleneklerinden "çiçek damıtımı", her yıl bahar aylarında evlerde kurulan düzeneklerde nesilden nesile aktarılan yöntemlerle yapılıyor.

Ülke genelinde çiçek damıtma işlemi, bölgelere göre değişiklik gösterse de genelde nisan ayında başlıyor.

Çarşı ve pazarlarda satışa sunulan damıtmalık çiçekleri, genelde evde kendi imkanlarıyla damıtmak isteyenler tercih ediyor.

Ülkenin sahil kentlerinden Nabil'e bağlı Mamura beldesinde aile büyüklerinden öğrendiği yöntemlerle birçok farklı çiçeği damıtan Duda Bin Salim, AA muhabirine çiçek damıtma tekniklerini ve damıtılan çiçekten elde edilen ürünleri nasıl kullandıklarını anlattı.

Damıtma yöntemiyle alınan suyun kozmetikte ve yemeklerde kullanıldığını belirten 66 yaşındaki Salim, "Damıtma işini bana anneannem, annem ve kaynanamın annesinden miras kaldı. Onlardan öğrendiğim teknikler ile damıtma işini geleneklerimize uygun bir şekilde yapmayı tercih ediyorum." dedi.

"Geleneksel damıtma yöntemleri ile daha kaliteli ürün elde ediliyor"

Geleneksel damıtma yöntemleriyle daha kaliteli ürün elde ettiklerini vurgulayan Salim, "Güllerin ve çiçeklerin geleneksel yöntemlerle damıtılması maalesef günümüzde pek az tercih ediliyor. Yeni yöntemler daha hızlı olduğu için genelde gençler tarafından tercih ediliyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan damıtma işi daha temiz, daha kaliteli ve daha dayanıklı ürün almamıza olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Odun ateşinde kaynattıkları çiçek dolu kazanların daha ucuza mal olduğunu aktaran Salim, "Gaz ocaklarında kaynatılan kazanlar daha maliyetli ve damıtma işini hızlandırdığı için yeterince kaliteli ürün elde edilemiyor. Geleneksel yöntemde yavaş yavaş kaynayan kazanlardan çıkan buharla yapılan damıtmadan elde edilen ürünün kokusu daha keskin ve daha faydalı."

"En çok portakal çiçeği, gül ve ıtır çiçeği damıtıyoruz"

Mevsimine göre en çok portakal çiçeği, gül ve ıtır çiçeği damıttıklarını belirten Salim, aile büyüklerinden öğrendiği damıtma yöntemini şu şekilde anlattı:

"Büyük bakır kazanlara aldığımız temizlenmiş ve yıkanmış damıtmalık çiçekleri saplarıyla beraber odun ocağımızın üzerine koyuyoruz. Tencerenin kapağında yer alan ve soğuk suyla dolu çömlekten geçen uzun borudaki buhar, soğutularak tekrar sıvı haline geliyor. Borunun diğer ucunda bulunan cam kapta toplanan çiçek suyunu kozmetik ürünü olarak ya da mutfakta yemeklere katmak için kullanıyoruz."

Güller için bu işlemin en az 4 saat sürdüğü bilgisini paylaşan Salim, diğer çiçek çeşitlerinde ise damıtma işleminin 3 saat içerisinde tamamlandığı söyledi.

Elde ettiği ürünleri genelde evinde kullandığını belirten Tunuslu Salim, eve katkıda bulunmak için isteyenlere hazırladığı ürünleri sattığını, çiçek ve gül suları fiyatlarının çeşitlerine göre 45 ila 75 dinar (15-25 Dolar) arasında olduğunu kaydetti.