Tunus'un İstanbul Başkonsolosluğu önünde Raşid el-Gannuşi protestosu

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşları, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını protesto etti.

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşları, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını protesto etti.

Şişli'deki Tunus Başkonsolosluğu önünde toplanan Mazlum-Der, Özgür-Der, Hukukçular Derneği ve Yeryüzü Avukatları Derneği öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, "Özgürlük ve adalet Tunus halkının hakkıdır" yazılı pankart açtı.

Üzerinde "Siyasi tutuklamalara son verilsin", "Gannuşi'ye özgürlük", "Gannuşi dürüst bir siyasetçidir" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Tunus'a, Nahda'ya, Gannuşi'ye özgürlük", "Diktatörler yenilecek, İslami hareket kazanacak", "İstanbul'dan Tunus'a, Gannuşi'ye bin selam" sloganlarını attı.

Grup adına açıklama yapan Ramazan İleri, Tunus'ta Raşid el-Gannuşi'nin, bir konuşmasında iç savaşı kışkırttığı iddiasıyla sivil polisler tarafından evine baskın düzenlenerek, 17 Nisan'da gözaltına alındığını hatırlattı.

Nahda Hareketi'nin ofislerinin kapatılarak faaliyetlerine son verildiğini ifade eden İleri, Gannuşi'nin evine 100 civarında polisle baskın yapıldığını ve iki saat süren aramayı gözlemlemek için gelen avukatların, aramaya eşlik etmelerine izin verilmediğini öne sürdü.

Raşid el-Gannuşi'nin nerede tutulduğunun avukatlarına ve ailesine söylenmediğini aktaran İleri, sözlerine şöyle devam etti:

"Terörle mücadele yasasına göre, avukatlarıyla 48 saat boyunca görüştürülemeyeceği açıklanmıştır. Gannuşi'nin sağlığının bozulduğuna ve hastaneye kaldırıldığına ilişkin iddialar söz konusudur. Bugün itibarıyla basına yansıyan haberlere göre Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin sonunda tutuklanmıştır. Tunus'taki değişimin sembol isimlerinden olan ve yıllarca sürgün hayatı yaşayan Gannuşi, diktatörlük düzeninin son bulması üzerine Tunus'a dönebilmiş, yapılan seçimlerde Gannuşi liderliğindeki Nahda Hareketi zafer kazanmıştı."

Seçim zaferi sonrasında medya ve siyaset eliyle Gannuşi'ye yönelik ağır iftira ve karalama kampanyası başlatıldığını dile getiren İleri, siyasi çıkar peşinde koşmadığını her türlü tavrıyla ortaya koyan Gannuşi'nin, partisinin iktidardan çekilmesini sağladığını ve yönetimi Tunus'un tüm kesimleriyle paylaşmaktan çekinmediğini anlattı.

İleri, sonrasında Kays Said'in cumhurbaşkanlığı sürecini de destekleyen Nahda Hareketi'nin gelinen aşamada bizzat Said tarafından hedef tahtasına oturtulduğunu öne sürerek, "Cumhurbaşkanı Kays Said, 2021'de anayasal yetkisini hukuka aykırı olarak kullanarak hükümeti feshedip, meclisi kapatma kararı almış, meclisi orduya kuşattırarak çalışmalarını engellemiş, fiili darbe yaparak yönetime el koymuştur. O tarihten beri Tunus'ta muhaliflere yönelik baskılar yoğunlaşmış, siyasi partilerin çalışmaları kısıtlanmış, örgütlenme hakkı ortadan kaldırılmış, halkın iradesi engellenmiştir." diye konuştu.

Entelektüel birikimi, uzlaşmacılığı ve fedakarlıklarıyla öne çıkan Gannuşi'nin suçlu muamelesi görmesinin, yıllarca sürgün yaşamasına rağmen iftar sofrasında gözaltına alınmasının, haksız muamelelere tabi tutulmasının dünya çapında kınanması gereken bir vefasızlık örneği olduğunu ifade eden İleri, Gannuşi'ye, Nahda Hareketi'ne ve diğer yöneticilerine reva görülen hukuk dışı uygulamaları, yaşanan keyfi gözaltı ve tutuklamaları kınadıklarını kaydetti.