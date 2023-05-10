Tunus'un Cerbe Adası'ndaki saldırıda ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Tunus'un Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu yakınında düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Tunus resmi haber ajansına göre, dün akşamki saldırıda yaralanan 5 güvenlik görevlisinden biri daha hayatını kaybetti.

Böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.

Yaralı polislerden biri ise yoğun bakıma kaldırıldı.

Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu yakınında dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ziyaretçi biri polis olmak üzere 3 kişinin öldüğü, 5'i polis 9 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kendisi de güvenlik görevlisi olan saldırgan ise polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden ziyaretçiler Fransa ve İsrail vatandaşı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın edindiği bilgilere göre Cerbe Adası'nda düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 2 Yahudi kuzenden birinin İsrail vatandaşı olduğu belirtildi.

Bakanlığın, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle iletişim halinde olduğu ve ihtiyaç halinde diğer İsraillilere de yardım edileceği aktarıldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, dün olayın ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden ziyaretçilerden birinin Fransız vatandaşı olduğunu bildirmişti.

Fransa ve ABD'nin kınadığı olay, Yahudilerin bayram etkinliği sırasında gerçekleşmişti.

Cerbe Adası'ndaki sinagoga 2002'de de saldırı düzenlenmişti

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanı sıra 366 cami ve mescit bulunuyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "El-Garibe Adası" olarak da biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor. 160 bin nüfuslu adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken, 1200 civarında Tunuslu Yahudi yaşıyor.

Garibe Sinagogu'na 11 Nisan 2002'de düzenlenen likit gaz yüklü kamyonlu terör saldırısında çoğu Alman turist olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti.