Tunus'un Bardo Ulusal Müzesi Yeniden Açıldı
TUNUS, 15 Eylül (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta bulunan Bardo Ulusal Müzesi'ni ziyaret eden turistler, 14 Eylül 2023. İki yıldan fazla bir süredir kapalı kalan Tunus'un Bardo Ulusal Müzesi Perşembe günü yeniden açıldı.
TUNUS, 15 Eylül (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'ta bulunan Bardo Ulusal Müzesi'ni ziyaret eden turistler, 14 Eylül 2023.
İki yıldan fazla bir süredir kapalı kalan Tunus'un Bardo Ulusal Müzesi Perşembe günü yeniden açıldı. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel