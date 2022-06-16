Tunus Uluslararası Maarif Okulları lise düzeyinde ilk mezunlarını verdi

Tunus Uluslararası Maarif Okullarında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler törenle diplomalarını aldı.

Başkent Tunus'ta yer alan Tunus Bilim Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Tuğba Işık Ercan, Tunus'taki Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Tunus milli marşının okunmasıyla başlayan program öğrencilerin hazırladığı müzik ve dans gösterileriyle sürdü.

Gösterilerin ardından ortaokul ve liseyi başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomaları takdim edildi.

"Lisedeki ilk mezunlarımızı verdiğimiz için mutlu ve gururluyuz"

AA muhabirine konuşan Okul Müdürü Hilmi Dönmez, "Yıl sonu etkinliğimiz dahilinde 3 farklı mezuniyet törenimiz de yer alıyor. Ortaokul öğrencilerimizin mezuniyeti, lise öğrencilerimizin mezuniyeti ve uluslararası okullara kabul alıp farklı ülkelerde okuyan öğrencilerimizin de mezuniyetini kutluyoruz. Eğitim sistemimiz içinde lisedeki ilk mezunlarımızı verdiğimiz için mutlu ve gururluyuz." dedi.

Maarif Okulları mezunları arasında Türkiye Bursları programını kazananların da olduğuna dikkati çeken Dönmez, yeni mezun öğrencilerinin Tunus'un yanı sıra farklı ülkelerde eğitim hayatını devam ettirecek donanıma sahip olduklarını kaydetti.

Tunus Uluslararası Maarif Okulları Lise Müdür Yardımcısı Meryem es-Salihi ise, "Yıl sonu etkinliğimize okul öncesinde okuyan öğrencilerimizden lise diplomasını alan öğrencilerimize kadar herkes katılıyor. Maarif Uluslararası Okulları olarak bu yıl bakalorya sınavına girmeye hak kazanan ilk mezunlarımızı verdiğimiz için bugün düzenlediğimiz etkinlik ayrı bir önem arz ediyor." diye konuştu.

Salihi, Tunus Uluslararası Maarif Okulları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Başkent Tunus'ta biri lise diğeri ilk ve ortaokul olmak üzere iki ayrı binamız var. Toplam 270 öğrenci okullarımızda eğitim alıyor. Her ne kadar eğitim dilimiz İngilizce olsa da öğrencilerimiz Fransızca, Arapça ve Türkçe eğitimi de almakta."