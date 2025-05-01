Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'ndaki Türkiye Ulusal Standı'nda Türkiye'nin projeleri tanıtıldı

Tunus'ta bu yıl 39'uncusu düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nda kurulan Türkiye Ulusal Standı'na Tunuslu kitapseverler büyük ilgi gösterdi.

Başkent Tunus'ta yer alan Kram Fuar Merkezi'nde "İnşa etmek için okuyoruz" sloganıyla düzenlenen kitap fuarına, çoğunluğu yabancı 313 yayın kuruluşu katıldı.

Açılışı 25 Nisan'da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yapılan kitap fuarında ilk defa bu yıl Türkiye Ulusal Standı açıldı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan ve Türkiye'den gelen eserler ile Türk tarihi ve kültürünün tanıtıldığı Türkiye Ulusal Standı'na başta Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği olmak üzere Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) da katkı sağladı.

Stantta tanıtım faaliyetlerine destek veren Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Malumunuz Tunus bir Arap ülkesi ama aynı zamanda bir kuzey Afrika ülkesi, dolayısıyla bu coğrafyayı yorumlarken bu ülkeyi üç başlıkta görmek gerekiyor. Kuzey Afrika ülkesi olarak Tunus, bir batı Akdeniz ülkesi olarak Tunus ve bir Arap ülkesi olarak Tunus. Dolayısıyla kültürlerin çok geçişken olduğu bir coğrafya. Bu yönüyle de Türkiye'ye çok yakın. Çünkü tarihimizde 350 yılda on binlerce askerimiz buraya gelmiş evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuş, buradaki sosyolojiye ve kültüre katkıda bulunmuş. Bugün Tunus'un bütün vilayetlerinde dolaşırken ailesinin aslının Anadolu'dan İzmir'den İstanbul'dan Bursa'dan olduğunu söyleyen soy ismi 'Türki' olarak adlandırılan çok insan var." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta 39 yıldır düzenlenen kitap fuarında Türkiye Ulusal Standı ilk defa bu sene yer aldı

Tunus ile Türkiye'nin birçok ortak noktası olduğunu vurgulayan Demircan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tunus entelektüel bir ülke, hemen hemen herkes en azından lise mezunu veya üniversite mezunu ve birkaç dil biliyor. Dil öğrenmeye ve farklı kültürlerle uyum içerisinde yaşamaya tarihi dinamikleri itibarıyla alışkınlar. Böyle bir ülkede kitap fuarı da çok renkli. Sağ olsun Kültür ve Turizm Bakanlığımız bütün bunları doğru bir şekilde değerlendirdi ve bu sene 39'uncusu düzenlenen kitap fuarına ilk defa katılma kararı verdi. Türkiye, Türk dizilerinin etkisi, YEE'nin çalışmalarıyla Tunus'ta çok popüler bir hale gelmiş. Bu yüzden herkes kendi şartları içerisinde Türkçeyi öğrenmeye gayret ediyor. Biz de YEE ve 30 farklı okulda Türkçe eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı öğretmenlerimize Türkçeyi ve Türk Kültürünü yaygınlaştırmaları noktasında gayretlerine destek oluyoruz."

Tunus'ta Türkçeye olan ilgi ve alakayı doğru yönlendirmek gerektiğini belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Türk kültürünü öğretmenin en etkin araçlarından biri Türkçemizin öğretilmesi. Tabii herkesten şakır şakır Türkçe okumasını ve konuşmasını bekleyemeyiz ama basit anlaşma düzeyinde Türkçe öğrenen birçok Tunuslu var burada. Her yıl 200 bin civarında Tunuslu Türkiye'yi ziyaret ediyor. Türkiye'de 2 bin civarında üniversitede okuyan Tunuslu öğrenci var, bu sayının giderek daha da arttığını görüyoruz. TMV'ye bağlı okulumuzda okuyan Tunuslu, Libyalı, Cezayirli ve başka milletlerden öğrenciler var. Her geçen gün 'Türk Asrı' dediğimiz Türkiye'nin geleceğini buradan takip etmek mümkün. Hep birlikte devletimizin bütün birimleriyle kültürümüz, sanatımız, sanayimiz ve ticaretimiz ile zaten var olan Türkiye sevgisini pekiştirmeye gayret ediyoruz."

Fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığının telif ve tercüme kitap projeleri tanıtıldı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan stantta bakanlığı temsilen yer alan Ayhan Hazırlar, Türkiye'nin tanıtımının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığının telif ve tercüme kitap projelerinin de tanıtıldığını söyledi.

Bakanlık olarak birçok uluslararası fuara katıldıklarını vurgulayan Hazırlar, "Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nda açtığımız stantta, Kültür Bakanlığı Yayınları, Türkiye'nin farklı yayınevlerinden seçtiğimiz bir koleksiyonu getirip burada sergiliyoruz. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) kitaplarını da sergiliyoruz. TEDA projesi ile Türk edebiyatından eserleri yurt dışından yayıncılar yayınladıkları vakit onlara çeviri desteği veriyoruz. Bu baskılardan ve kitaplardan Arap dünyası ağırlıklı olmak üzere örnekler getirdik. Bu projemizin tanıtımını da yayınevleri sahiplerine yapıyoruz." dedi.

"Türkiye Ulusal Standı'na ilgi bizi mutlu etti"

Tunus'taki basın yayın meslek birliği, yayınevleri ve kitapçılar derneği temsilcileri ile verimli görüşmeler yaptıklarına dikkati çeken Hazırlar, şunları söyledi:

"Uluslararası fuarlar ile kitapseverlerin yanı sıra birçok yabancı kitapçı ve yayınevi temsilcisi ile bir araya gelme fırsatı yakalıyoruz. Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nda kurduğumuz Türkiye Tanıtım Standı'na gösterilen yoğun ilgi bizi mutlu etti. Fuar vesilesi ile burada gerçekleştirdiğimiz temaslarımızda, kitapevi ve yayınevi temsilcilerini Türkiye'deki uluslararası kitap fuarlarına davet ettik. Türkiye'de her yıl, Arapça Kitap Fuarı, Tüyap İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı gibi birçok fuar düzenleniyor. Bu fuarlara yurt dışından katılım sağlanması çok önemli. Tunus'taki görüşmelerimizi Tunus'un ülkemizde düzenlenen fuarlara katılımları için bir başlangıç olarak değerlendirebiliriz. Yaptığımız çalışmaların ülkemiz adına faydalı olacağını umuyorum."

Çoğunluğu yabancı olmak üzere 313 yayın kuruluşunun katıldığı kitap fuarı 4 Mayıs'a kadar devam edecek.