Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasından "medyaya yönelik baskıya" tepki

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, "mevcut yönetimin basına yönelik baskılarının devam etmesi durumunda" genel greve gideceklerini duyurdu.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, ülkedeki basın mensuplarına ve kurumlarına yönelik baskı iddialarının değerlendirildiği bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Sendika Başkan Yardımcısı Emira Muhammed, "Tunus resmi televizyonunda mevcut yönetimin baskısının devam etmesi halinde genel grev dahil bir dizi eylem yapmayı planlıyoruz. Tunus'un resmi televizyonları ve medyasında rastgele atamalardan dolayı gazetecilerin istihdamı zorlaşıyor." dedi.

Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Medya sektöründeki krizin ciddiyetinin yanı sıra Tunus resmi televizyonunun yayın çizgisindeki sapmalar ve medya sektörünün kötü yönetilmesine ilişkin hükümet yetkililerini uyarmıştık. Hükümete bu krizin aşılması için sektörde reform yapılmasını içeren bir dizi çözüm sunduk, ancak bugüne kadar yetkililerden herhangi bir yanıt alamadık." diye konuştu.

Tunus hükümetinin verdiği sözleri yerine getirmediğini savunan Muhammed, şu ifadeleri kullandı:

"Tunuslu gazeteciler için hazırlanan ortak çerçeve anlaşması resmi gazetede hala yayımlanmadı. Yetkililer çözüme yönelik atılan adımları desteklemediği için sorunlar artarak devam ediyor."

Tunus resmi televizyonunda yaşanan süreç

Cumhurbaşkanı Kays Said, geçen yıl, Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lesad Dahiş'i görevden almış, yerine geçici olarak Avatıf es-Sağruni ed-Dali'yi getirmişti.

Tunus televizyonu çalışanları, Dali'nin tüm siyasi ve ekonomik görüşleri yansıtan herhangi bir program ya da öneriyi kabul etmediği, bunun da basın özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Said'in kararına tepki göstermişti.

Gazeteciler Sendikası Başkanı Mehdi el-Jelasi ise ocak ayında yaptığı açıklamada, siyasi parti yetkililerinin devlet televizyonlarına çıkmalarının yasaklandığını iddia etmiş, Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Dali, bu iddiaları yalanlamıştı.

Son olarak Tunus televizyonu çalışanları, "Cumhurbaşkanı'nın politikalarını medya kurumuna dayatmasını" protesto etmek için geçen hafta bir eylem düzenlemişti.