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Tunus, Türkiye ve Suriye'ye Yardım Malzemesi Gönderiyor

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Tunus, Türkiye ve Suriye'ye Yardım Malzemesi Gönderiyor

TUNUS, 8 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'taki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus hükümetinin Türkiye ve Suriye'ye göndereceği yardım malzemeleri uçaklara yükleniyor, 7 Şubat 2023.

TUNUS, 8 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'taki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus hükümetinin Türkiye ve Suriye'ye göndereceği yardım malzemeleri uçaklara yükleniyor, 7 Şubat 2023.

Tunus, Türkiye ve Suriye'nin depremden zarar gören bölgelerine yardım malzemeleri göndermek için harekete geçti. (Fotoğraf: Tunus Başbakanlığı/Xinhua aracılığıyla)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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