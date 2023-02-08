Tunus, Türkiye ve Suriye'ye Yardım Malzemesi Gönderiyor
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TUNUS, 8 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'taki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus hükümetinin Türkiye ve Suriye'ye göndereceği yardım malzemeleri uçaklara yükleniyor, 7 Şubat 2023.
TUNUS, 8 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'taki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus hükümetinin Türkiye ve Suriye'ye göndereceği yardım malzemeleri uçaklara yükleniyor, 7 Şubat 2023.
Tunus, Türkiye ve Suriye'nin depremden zarar gören bölgelerine yardım malzemeleri göndermek için harekete geçti. (Fotoğraf: Tunus Başbakanlığı/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel