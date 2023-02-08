Tunus, Türkiye ve Suriye'ye Yardım Malzemesi Gönderiyor Güncel Haberler TUNUS, 8 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'taki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus hükümetinin Türkiye ve Suriye'ye göndereceği yardım malzemeleri uçaklara yükleniyor, 7 Şubat 2023. TUNUS, 8 Şubat (Xinhua) -- Tunus'un başkenti Tunus'taki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus hükümetinin Türkiye ve Suriye'ye göndereceği yardım malzemeleri uçaklara yükleniyor, 7 Şubat 2023. Tunus, Türkiye ve Suriye'nin depremden zarar gören bölgelerine yardım malzemeleri göndermek için harekete geçti. (Fotoğraf: Tunus Başbakanlığı/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Türkiye Suriye Tunus Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tunus, Türkiye ve Suriye'ye Yardım Malzemesi Gönderiyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.