Tunus'tan uluslararası kamuoyuna 'Filistin'deki katliamı durdurun' çağrısı

Tunus, uluslararası toplumu işgal altındaki " Filistin'deki katliamların" durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, " Filistin'de işlenen provokatif eylem ve katliamların durdurulması için uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye davet ediyoruz. Uluslararası güçler, işgal altındaki topraklarını özgürlüğü için şehit düşen kahraman Filistinlilerin ölümü karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Tunus'un, Filistin halkıyla meşru haklarını alana kadar dayanışma içerisinde kalacağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkının topraklarını tekrar kazanana ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kurana kadar, uluslararası toplumdan kınama mesajları dışında, ahlaki ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde yükümlülüklerini üstlenmeye çağırıyoruz."

İsrail ordusundan Nablus'ta katliam

İsrail güçleri dün sabah, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.