Tunus'tan, 'ülkede basın ve ifade özgürlüğünün güvence altında olduğu' vurgusu

Tunus Dışişleri Bakanlığı, ülkede basın ile düşünce ve ifade özgürlüğünün güvence altında olduğunu belirtti.

Bakanlık, Tunus'un, Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 21 puan gerileyerek 94. sıraya düşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tunus'un, demokratik rejimlerin temel dayanaklarından olan basın ile düşünce ve ifade özgürlüğünü güvence altına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Tunus'un Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyindeki öncü rolü aracılığıyla gazetecilerin can güvenliği ve ifade özgürlüğünün korunmasıyla ilgili karar tasarıları hazırlayacağı aktarıldı.

Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde geçen yıl 73. sırada olan Tunus, bu yıl 94. sıraya gerilemişti.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi ise endeksin yayımlanmasının ardından Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, gerilemeden mevcut rejimi ve Cumhurbaşkanı Kays Said'i sorumlu tutmuştu.