Tunus'tan Küresel Sumud Filosu'na Katılım Başladı

Tunus'tan Küresel Sumud Filosu'na katılacak tekneler, ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentine hareket etmeye başladı.

Mağrip Sumud Konvoyu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tunus'tan Küresel Sumud Filosu'na katılacak teknelerin başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarından ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentine hareket etmeye başladıklarını duyurdu.

Sidi Busaid Limanı'ndan ayrılan ilk teknenin görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "İlk teknemiz yola çıktı, diğer teknelerimiz de peşi sıra Binzert'e doğru yola çıkıyor." ifadelerine yer verildi.

Mağrip Sumud Konvoyu tarafından 12 Eylül akşamı düzenlenen basın toplantısında, İspanya'dan 31 Ağustos'ta yola çıkan ve 7 Eylül'de Tunus'a ulaşan 22 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Sidi Busaid Limanı'ndan ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana gitmek isteyen Mağrip Sumud Filosu'na ait 23 teknenin çıkışında gecikmeler yaşandığı duyurulmuştu.

Küresel Sumud Filosunun Tunus'tan çıkışı 13 Eylül Cumartesi gününe ertelenmişti

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, 12 Eylül Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan ve Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'na gelen tekneler ile Tunus'tan filoya katılacak teknelerden hazır olanlardan 2'si ülkenin kuzeyinde bulunan Binzert Limanı'na geldi. Kötü hava şartlarından dolayı Gazze'ye hareket 13 Eylül Cumartesi günü öğleden sonraya ertelendi.' ifadelerini kullanmıştı.

Bucuma, başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'nda kalan teknelerin de 13 Eylül'de Gazze'ye hareketten önce Binzert'e ulaşmalarının beklendiğini kaydetmişti.

İspanya'dan başkent Tunus'a gelen tekneler ise, bir hafta başkentte kaldıktan sonra 11 Eylül Perşembe gecesi Binzert kentine ulaşmıştı. Filonun 12 Eylül'de Gazze'ye doğru yola çıkacağı duyurulmuştu.

Öte yandan, Tunus'taki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Küresel Sumud Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.