Tunus'tan Gazze'ye Giden Mağrip Sumud Filosu'nda Gecikmeler Yaşanıyor

Tunus'tan Küresel Sumud Filosuna katılacak Mağrip Sumud Konvoyu Yürütme Kurulu Üyesi Gassan el-Henşiri, teknelerin limandan çıkışlarında sebepsiz gecikmeler olduğunu söyledi.

Başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Henşiri, İspanya'dan 31 Ağustos'ta kalkan ve 7 Eylül'de Tunus'a ulaşan 22 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Sidi Busaid Limanından ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana gitmek isteyen Mağrip Sumud Filosu'na ait 23 teknenin çıkışında gecikmeler yaşandığını belirtti.

İspanya'dan gelen teknelerin dün itibariyle Tunus'tan Binzert kentine ulaşmalarının tamamlandığını belirten Henşiri, "İspanya'dan gelen teknelerin Tunus'a girişinde yetkililer çok kolaylık sağladı. Buna rağmen hala anlaşılmaz bir şekilde, sebepsiz gecikmeler yaşıyoruz. Sanki bir şeyler engelleniyor ama nedenini bilmiyoruz. Teknelerin neden burada bekletildiğini anlamıyoruz, açıklama bekliyoruz. Bir an önce Binzert'te bizi bekleyen teknelere katılıp Gazze'ye doğru yola çıkmak istiyoruz." dedi.

Tüm baskı ve engellemelere rağmen gemilere bineceklerini ve Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Binzert'e doğru yola çıkacaklarını vurgulayan Henşiri, "Mağrip Sumud Konvoyu 23 tekneden oluşuyor, teknelerin bir kısmı burada bir kısmı da Gammart Limanı'nda (Başkent Tunus'ta). Filoda 72 Tunuslu, 32 Cezayirli, 20'nin üzerinde Faslı ile Moritanya, Kuveyt ve Bahreyn'den de katılımcılar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Herşiri, filo katılımcılarının arasında, doktorlar, sanatçılar, yazar ve kanaat önderleri olduğunu kaydetti.

Basın toplantısın ardından filo katılımcıları teknelere binmeye başladı.

Küresel Sumud Filosunun Tunus'tan çıkışı yarına ertelendi

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan ve Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'na gelen tekneler ile Tunus'tan filoya katılacak teknelerden hazır olanlardan 2'si ülkenin kuzeyinde bulunan Binzert Limanı'na geldi. Kötü hava şartlarından dolayı Gazze'ye hareket 13 Eylül Cumartesi günü öğleden sonraya ertelendi." ifadelerini kullanmıştı.

Bucuma, başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'nda kalan teknelerin de 13 Eylül'de Gazze'ye hareketten önce Binzert'e ulaşmalarının beklendiğini kaydetmişti.

İspanya'dan başkent Tunus'a gelen tekneler ise, bir hafta başkentte kaldıktan sonra 11 Eylül Perşembe gecesi Binzert kentine ulaşmıştı.

Öte yandan, Tunus'taki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Küresel Sumud Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.