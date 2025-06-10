Tunus'tan Gazze'ye Doğru Sembolik Yardım Konvoyu Yola Çıktı

Tunus'tan Gazze'ye Doğru Sembolik Yardım Konvoyu Yola Çıktı
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İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmayı hedefleyen 9 otobüsten oluşan bir konvoy, Tunus'tan hareket etti. Filistin İçin Ortak Eylem Tunus Koordinasyonu tarafından düzenlenen konvoy, bölgedeki insani durumu fark ettirmek ve yardım götürmek amacıyla yola çıktı.

- İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen konvoy Tunus'tan yola çıktı

TUNUS - İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı "sembolik bir eylemle" kırmayı hedefleyen bir konvoy, Tunus'tan yola çıktı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler hayatta kalma mücadelesine devam ediyor. İsrail'in insanlık dışı ablukasına uluslararası alanda tepkiler sürerken, çoğunluğunu Tunusluların oluşturduğu bir araç konvoyu, bugün Gazze'ye doğru yola çıktı. Organizatörler, 9 otobüsten oluşan konvoyun amacının, Gazze Şeridi'ne yardım götürmekten çok bölgedeki ablukayı kıracak olan "sembolik bir eylem" gerçekleştirmek olduğunu açıkladı.

Filistin İçin Ortak Eylem Tunus Koordinasyonu grubunun Sözcüsü Jawaher Channa, yaptığı açıklamada içinde doktorların da yer aldığı konvoyun hafta sonuna kadar Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Channa, ayrıca konvoyun Libya ve Mısır üzerinden geçeceğini, ancak Mısır'ın henüz konvoya geçiş izni vermediğini dile getirdi.

Channa, "Sayımız şu an bine ulaşıyor ve daha yol boyunca bize katılacak olanlar var. Mısır henüz sınırdan geçmemiz için gerekli izinleri sağlamadı. Neler olacağını oraya vardığımızda göreceğiz" ifadelerini kullanarak, konvoyun iç savaşın devam ettiği Libya'dan geçerken bir zorluk yaşamasının beklenmediğini aktardı.

(AFB-ABA-ÇA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASSEN MRAD - Güncel
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